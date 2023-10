Cooperativa QRER apresenta resultados do projeto Magallanes_ICC

A Cooperativa QRER encerra e apresenta os resultados do projeto Magallanes_ICC no interior de Loulé (Tôr e Querença).

A QRER, Cooperativa para o Desenvolvimento de Territórios de Baixa Densidade organiza uma apresentação, na sexta-feira, dia 20 de outubro, com início às 14h00 na aldeia da Tôr, continuando depois em Querença, às 15h00, no espaço-sede recentemente remodelado e em seguida no auditório da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, onde serão revelados principais resultados do projeto Magallanes_ICC.

No âmbito deste projeto, foi instalada a QRIAR – Incubadora Criativa do Algarve, «pelo que para nós é importante mostrar à comunidade os principais resultados do trabalho desenvolvido, destacando os cursos de transmissão de saberes em artes tradicionais dedicados aos trabalhos em esparto e em cana, e as diversas ações de formação destinadas à comunidade das Indústrias Culturais e Criativas», explica a QRER.

Ao longo dos últimos anos também têm sido remodelados «espaços cedidos para a incubadora pelas entidades parceiras» e implementado «um programa de incubação e apoio a empreendedores com iniciativas bastante interessantes para o território».

O programa integra ainda dois momentos de conversa relacionados com o tema do empreendorismo, nos quais participam promotores de projetos apoiados no âmbito da incubação na QRIAR – Incubadora Criativa do Algarve, e também como Henrique Sim-Sim, da Fundação Eugénio de Almeida, para refletir e partilhar ideias sobre os desafios e oportunidades do empreendedorismo no interior.

O projeto 0752_Magallanes_ICC_5_E foi cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do programa INTERREG V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, pela Câmara Municipal de Loulé e pela Câmara Municipal de Alcoutim, com o apoio da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim.