Continente Modelo abre nova loja em VRSA e apoia instituições locais

Continente Modelo abre segunda loja em Vila Real de Santo António (VRSA) e apoia várias instituições locais com os excedentes alimentares.

Com os serviços de cafetaria, Well’s e Continente Plug & Charge, a segunda loja Continente no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA) abre hoje ao público, com uma área de venda de cerca de 1740 metros quadrados (m2).

Este Continente Modelo, localizado na Avenida Fernando Salgueiro Maia, Lugar das Hortas, junta-se assim ao Continente Bom Dia de Vila Real de Santo António, inaugurado em 2018, para servir os consumidores da região.

A nova loja, que cria 77 novos postos de trabalho na região, disponibiliza uma gama com milhares de produtos, que inclui os de marca própria Continente e as marcas que compõem habitualmente o cabaz das escolhas dos portugueses.

Esta abertura reforça a aposta da insígnia no distrito de Faro, que fica a contar com 17 espaços Continente.

O Continente Modelo de VRSA apresenta-se como um espaço de referência na vertente ambiental, onde os clientes podem carregar os veículos elétricos enquanto fazem as suas compras.

São dois os pontos de carregamento, onde os detentores de Cartão Continente, que realizem compras superiores a 30 euros, podem ainda beneficiar de carregamentos gratuitos, com cerca de 35 quilómetros (Km) de autonomia.

O novo espaço tem também uma zona de Frutas, onde os seus clientes poderão utilizar alternativas aos sacos de plástico de uso único, como os sacos de papel (que suportam até 2,5 kg) disponibilizados gratuitamente, os sacos reutilizáveis e laváveis de algodão (3 euros/unidade) ou poliéster (1,50 euros/pack de duas unidades), ou trazer os seus próprios sacos de casa. Destaque ainda para o facto de, neste espaço específico, não existirem alimentos embalados em plástico.

Para Fernando Leal, diretor de loja do Continente Modelo de VRSA, esta abertura, «vai permitir-nos reforçar a presença da marca na região e estar ainda mais próximo da população, com produtos de qualidade, oferta variada, ao melhor preço e no mesmo local».

A inauguração do espaço é assinalada com uma campanha de 10 por cento de desconto em Cartão Continente, em toda a loja, entre os dias 16 e 20 de dezembro.

A população local e as instituições da região vão poder contar com as iniciativas de intervenção social da Missão Continente, agora dinamizadas por esta nova loja.

O Continente Modelo irá apoiar com os seus excedentes alimentares diários a Delegação de Vila Real de Santo António da Cruz Vermelha Portuguesa e o Centro de Animais Guadi.

Na área de influência da nova loja existe ainda o apoio às instituições Santa Casa da Misericórdia de Vila Real de Santo António e Refood Vila Real de Santo António, com foco no combate ao desperdício alimentar, na luta contra a fome, na promoção de uma alimentação saudável e na sustentabilidade ambiental.

Na vertente ambiental há ainda a destacar a disponibilização de equipamentos onde os consumidores podem depositar pilhas usadas e rolhas de cortiça, que serão posteriormente levados para reciclagem.

Os consumidores têm também à disposição uma variedade de sacos reutilizáveis na zona de frescos e junto às caixas.

Ao nível da iluminação, a loja dispõe de lâmpadas de baixo consumo, 100 por cento LED e ainda de equipamentos de controlo e redução de potenciais consumos excessivos de água.

Horário e morada

Avenida Fernando Salgueiro Maia, Lugar das Hortas nº 8900-265 Vila Real de Santo António. Aberto de segunda-feira a domingo, das 08h00 às 22h00.

Sobre as associações apoiadas com os excedentes alimentares

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vila Real de Santo António

A Cruz Vermelha Portuguesa esforça-se para prevenir e aliviar o sofrimento humano, em Portugal e no mundo. Constitui missão da CVP prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana. A delegação de VRSA faz distribuição de alimentos a famílias carenciadas, apoiando cerca de 130 famílias.

Guadi – Centro de Animais

Apoia o canil/gatil de Não Abate, Intermunicipal de VRSA/Castro Marim. Defende e ajuda os animais abandonados ou maltratados do concelho, ajudando muitos animais de rua, com tratamentos diários, promovendo a sua esterilização e adoção, mas principalmente, apoiando o canil/gatil municipal. O seu objetivo: arranjar um dono para muitos animais.