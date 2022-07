Continente de Odiáxere abriu hoje com 92 novos postos de trabalho

Novo Continente Modelo Odiáxere abre hoje ao público com uma equipa de 92 colaboradores, uma área de venda de 2297 metros quadrados e 492 lugares de estacionamento.

Localizada no Sítio do Carrascal, em Odiáxere, a segunda loja da marca no concelho de Lagos está aberta, diariamente, das 8h00 às 22h00.

Para assinalar a chegada à região, a Missão Continente ofereceu carrinhos de compras recheados de bens essenciais às instituições apadrinhadas pela nova loja: Refood de Lagos, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Lagos, Centro de Assistência Social Lucinda Anino Santos e a Associação de Proteção de Animais Cadela Carlota & Cª. Estas instituições vão ser permanentemente apoiadas pela Missão Continente, através dos excedentes alimentares diários da nova loja Continente Modelo Odiáxere.

Patrícia Silva, diretora deste novo espaço comercial, afirma que «é sempre com alegria e entusiasmo que inauguramos uma nova loja Continente. Queremos continuar a estar próximo dos nossos clientes, para maior conveniência, com a maior variedade de oferta e os melhores preços. A equipa do novo Continente Modelo Odiáxere vai de certeza surpreender positivamente os nossos clientes do Algarve e todos aqueles que nos visitam. Esperamos por todos».

O Continente Modelo Odiáxere, à semelhança de todas as lojas da marca, permite que os consumidores utilizem sacos reutilizáveis na compra de fruta, legumes ou padaria. Permite ainda que os consumidores sejam ativos no combate ao desperdício alimentar, através da venda das caixas 0 por cento desperdício, com 5 quilogramas de frutas e legumes em boas condições de consumo, mas próximos do limite da sua vida útil, por 0,50 cêntimos.

Destaque ainda para os produtos frescos e da época sempre disponíveis, desde as frutas e legumes, à padaria, talho e peixaria que a loja disponibiliza, com produtos regionais.

Na vertente ambiental, há a destacar os painéis solares fotovoltaicos na cobertura da loja e, ao nível da iluminação, o espaço dispõe de lâmpadas de baixo consumo, 100 por cento LED, equipamentos de controlo e redução de consumos excessivos de água e contentores, onde os clientes podem colocar pilhas usadas e rolhas de cortiça, que serão posteriormente levados para reciclagem.

A inauguração do espaço é assinalada com uma campanha de 10 por cento de desconto em Cartão Continente, em toda a loja, entre os dias 29 e 31 de julho. Esta abertura reforça a aposta do Continente no distrito de Faro que fica agora a contar com 20 lojas da marca.