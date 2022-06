Continente abre nova loja em Alcantarilha

O Continente abre hoje uma nova loja no Sudoeste Retail Park, em Alcantarilha, criando 56 novos postos de trabalho.

A nova loja Continente Bom Dia Alcantarilha está aberta, todos os dias, das 08h00 às 22h00 e conta com uma área de venda de cerca de 1570 metros quadrados (m2).

Para assinalar a chegada à região, a Missão Continente ofereceu carrinhos de compras recheados de bens essenciais às instituições apadrinhadas pela nova loja: Carvoeiro Cat Charity Associação (CCCA); Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Silves e Quinta Pedagógica de Silves – Câmara Municipal de Silves.

Estas instituições vão ser apoiadas em permanência pela Missão Continente, através dos excedentes alimentares diários da nova loja Continente Bom Dia Alcantarilha.

Para o Diretor da Loja Continente Bom Dia Alcantarilha Retail, Jorge Aires Tomás Delgado, há 10 anos na Missão Continente, «queremos continuar a estar próximo dos nossos clientes, com um serviço conveniente. A localização desta loja, junto à rotunda de Alcantarilha na EN125 e ao lado de um dos acessos à Via do Infante (A22), permite-nos essa proximidade e conveniência, com a melhor variedade de produtos e aos melhores preços».

Esta abertura reforça a aposta do Continente no distrito de Faro e no concelho de Silves, que ficam agora a contar com 19 e 2 lojas, respetivamente.

O Continente Bom Dia Alcantarilha Retail, à semelhança de todas as lojas da marca, permite que os consumidores utilizem sacos reutilizáveis na compra de fruta, legumes ou padaria. Permite ainda que os consumidores sejam ativos no combate ao desperdício alimentar, através da venda das caixas zero por cento de desperdício, com cinco quilos (kg) de frutas e legumes em boas condições de consumo, mas próximos do limite da sua vida útil, por 0,50€/kg.

Destaque ainda para os produtos frescos e da época sempre disponíveis, desde as frutas e legumes, à padaria, talho e peixaria que a loja disponibiliza, com produtos regionais. A inauguração do espaço é assinalada com uma campanha de 10 por cento de desconto em Cartão Continente, em toda a loja, entre os dias 9 e 12 de junho.

Na vertente ambiental há a destacar os painéis solares fotovoltaicos na cobertura e no parque de estacionamento, que garantem a produção de aproximadamente 437 MWh/ano de energia elétrica, o equivalente ao consumo aproximado de 150 famílias, e que representa cerca de 45 por cento do consumo total da loja, garantindo a sua autossuficiência num período superior a oito horas num dia de boa radiação solar.

Ao nível da iluminação, a loja dispõe de lâmpadas de baixo consumo, 100 por cento LED, equipamentos de controlo e redução de consumos excessivos de água e contentores onde os clientes podem depositar óleos alimentares usados, pilhas usadas e rolhas de cortiça, que serão posteriormente levados para reciclagem.

Continente Bom Dia Alcantarilha Retail

Sudoeste Retail Park – Rua de Baleizão 8365-129 Alcantarilha

Aberto de segunda-feira a domingo das 8h00 às 22h00

Instituições apoiadas

CCCA – Carvoeiro Cat Charity Associação

O principal objetivo é resgatar gatos em risco, através de um programa que cuida de várias colónias. Cuidam do bem-estar de mais de 200 gatos, o que inclui comida, medicamentos e tratamento veterinário. Dentro das possibilidades financeiras, a associação também faz campanhas de esterilização, ajudando a prevenir a superpopulação.

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Silves

A Cruz Vermelha Portuguesa esforça-se para prevenir e aliviar o sofrimento humano, em Portugal e no mundo. A Delegação Silves – Albufeira pretende apoiar indivíduos e famílias, residentes nestas regiões, na prevenção e/ou reparação de problemas concebidos por situações de exclusão social, e, em certos casos atuar em situações de emergência através de programas desenvolvidos a nível nacional pela Cruz Vermelha Portuguesa ou em parceria com outras entidades da Rede Social e/ou Serviços Públicos.

Quinta Pedagógica de Silves – Câmara Municipal de Silves

O objetivo é preservar as espécies animais e vegetais típicas da serra algarvia e promover a sua divulgação junto da população.