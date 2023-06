Conselho Municipal de Saúde de Albufeira já deu primeiros passos

Já se realizou a primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde de Albufeira, o primeiro passo para se criar a Estratégia Municipal de Saúde.

A primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde de Albufeira, com o objetivo de promover a instalação formal do referido órgão, realizou-se no passado dia 11 de maio, nos Paços do Concelho.

Recorde-se que, à semelhança dos restantes criados no país, o Conselho Municipal de Saúde de Albufeira surge no âmbito da aplicação do Decreto-lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro, que estabelece os procedimentos de transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais na área da saúde.

Estre novo órgão em Albufeira é composto pelo presidente da Câmara; presidente da Assembleia Municipal; um presidente de Junta de Freguesia eleito em Assembleia Municipal; presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve; diretora executiva do ACES; presidente do Conselho Clínico do ACES; um representante de uma IPSS; um representante dos serviços de Segurança Social e um representante das associações da área da saúde.

Quando a sua contribuição para a discussão das matérias em agenda seja considerada pertinente, José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, por sua iniciativa ou por proposta de pelo menos um terço dos membros do Conselho Municipal de Saúde, pode convidar a participar nas reuniões, sem direito a voto, personalidades de reconhecido mérito na área da saúde.

José Carlos Rolo sublinha que se trata «de uma estrutura consultiva que vem consolidar as políticas desenvolvidas pelo município em articulação com os diversos parceiros institucionais na área da saúde, que a partir de agora beneficiam de uma abordagem integrada, com vantagens acrescidas no que respeita à definição da política municipal de saúde».

O edil esclarece ainda que na sequência da instalação formal do Conselho Municipal de Saúde de Albufeira, «o próximo passo consiste na aprovação do Regimento na Assembleia Municipal. Trata-se de ação prioritária, na medida em que o regimento é o documento que define as regras que instituem o órgão, bem como a sua composição, competências e regras de funcionamento».

O Conselho Municipal de Saúde de Albufeira vai reunir duas vezes por ano, ou sempre que tal se verifique necessário, e tem como competências: contribuir para a definição de uma política de saúde a nível municipal; emitir parecer sobre a estratégia municipal de saúde; emitir parecer sobre o planeamento da rede de unidades de cuidados de saúde primários; propor o desenvolvimento de programas de promoção de saúde e prevenção da doença; promover a troca de informações e cooperação entre as entidades representadas; recomendar a adoção de medidas e apresentar propostas e sugestões sobre questões relativas à saúde; analisar o funcionamento dos estabelecimentos de saúde integrados no processo de descentralização; refletir sobre as causas das situações analisadas e propor as ações adequadas à promoção da eficiência e eficácia do sistema de saúde.

O município vai agora, também, avançar com a elaboração da Estratégia Municipal de Saúde alinhada com o Plano Nacional e os Planos Regionais e Municipais de Saúde.

O autarca afirma que «o que se pretende é criar as diretrizes de suporte a uma intervenção local colaborativa, com vista à elaboração de um documento estratégico que dê resposta às necessidades da saúde no nosso concelho, a par de novas respostas diferenciadas e vocacionadas para o bem-estar da população».

José Carlos Rolo sublinha que «a aposta passa por uma intervenção concertada, inclusiva e democraticamente participada entre o poder político, os setores sociais e da saúde, sociedade civil e forças vivas da comunidade, contribuindo para uma abordagem integrada na construção de uma Estratégia Municipal de Saúde».