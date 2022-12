Conselho Municipal de Juventude nasce em Albufeira

O Conselho Municipal de Juventude de Albufeira agora aprovado em Assembleia Municipal, surge com o objetivo de aproximar os jovens da autarquia.

A proposta de um Conselho Municipal de Juventude em Albufeira (CMJA), assinada por Cristiano Cabrita, vereador da Juventude e Desporto, foi deliberada em reunião de Câmara e aprovada em Assembleia Municipal na segunda-feira, dia 5 de dezembro.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, a existência de um Conselho Municipal de Juventude traz vantagens inequívocas, uma vez que possibilita uma verdadeira ponte entre os jovens e a autarquia».

O projeto, «é mais uma prova de que o executivo acredita nos jovens enquanto futuro da sociedade e trabalha no sentido de conferir um ambiente onde possam, efetivamente, ser ouvidos os seus anseios», assegura o edil.

Na prática e segundo o Regulamento, a juventude albufeirense vai poder desenvolver ainda mais a sua relação de proximidade com a autarquia local, facilitando-lhes o exercício em plenitude dos seus direitos de cidadania, com empenho e de uma forma participativa.

«Fica desta forma marcada a forte vontade de captar e potenciar o espírito irreverente e criativo dos jovens do concelho de Albufeira, congregando-os na definição de uma política de Juventude onde estes serão parte ativa dessa mesma definição, tornando-os agentes de mudança e em mudança», diz Cristiano Cabrita.

O Regulamento, entre outras medidas, estipula que «as ações desenvolvidas no CMJA, bem como o funcionamento de todos os órgãos, orientam-se pelos princípios da subsidiariedade, integração, articulação, participação, inovação e igualdade de género».

De entre os objetivos da CMJA, destaca-se a função de «analisar e informar a Câmara Municipal de Albufeira dos problemas dos jovens que requeiram apoios ou iniciativas na esfera das competências municipais e estabelecer parcerias intra e inter municipais com entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras».

Também «contribuir para a qualificação, formação e valorização dos agentes envolvidos nos processos de desenvolvimento local e fomentar o associativismo juvenil», são outros dos propósitos da CMJA.

Este novo CMJA conta com a presidência de José Carlos Rolo e é composto por Cristiano Cabrita, um membro da Assembleia Municipal de cada partido político ou grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia Municipal, um representante do município no Conselho Regional da Juventude e pelos respetivos representantes de associações, organizações e instituições juvenis do concelho.

A autarquia denota ainda que os representantes das associações no CMJA «terão de ter, preferencialmente, idade inferior a 30 anos».