Conrad Algarve reabre portas com um novo diretor geral

O novo diretor geral do Conrad Algarve, Marco Cogollos, sucede a Katharina Schlaipfer, que assumiu o cargo entre 2017 e 2021.

Após uma pausa sazonal, o Conrad Algarve, resort de luxo localizado na Quinta do Lago, abre portas para uma estadia inesquecível com uma nova direção geral e algumas novidades.

O novo diretor geral do resort, Marco Cogollos, sucede a Katharina Schlaipfer, que assumiu o cargo entre 2017 e 2021.

Natural de Espanha, Marco Cogollos trabalhou já em diferentes unidades do Grupo Hilton, transitando do DoubleTree by Hilton Minsk, Bielorrúsia, onde assumiu o cargo de diretor geral entre 2019 e 2021.

O seu percurso profissional inclui também a passagem por marcas internacionais no posicionamento de luxo, como a Ritz-Carlton Hotel Company.

«Entrei para a Hilton há sete anos e desde essa altura que tenho uma imensa admiração pelo Conrad Algarve. Sempre sonhei em ter a oportunidade de liderar este resort pelo que não podia estar mais feliz e orgulhoso por poder assumir o leme de uma propriedade tão icónica e com uma equipa incrível como é esta. O percurso desta propriedade tem sido incrivelmente bem-sucedido, não sendo de estranhar que este seja um dos hotéis de referência dentro do portfólio de luxo da marca», refere Marco Cogollos.

Também a icónica e mais premiada suíte de hotel em Portugal apresenta-se com uma nova identidade, inspirada na sua piscina infinita: a Infinity Penthouse, a penthouse com 300 m2, continua a ser a referência de uma experiência de luxo personalizada, que conta com o serviço de um Personal Host para dar resposta aos mais exigentes requisitos dos hóspedes.

Localizado no prestigiado resort da Quinta do Lago e rodeado por 2000 hectares de paisagens do Parque Natural da Ria Formosa, o Conrad Algarve destaca-se pelo ambiente contemporâneo. Distribuídos por seis andares, os 154 quartos e suítes proporcionam um elevado nível de conforto, aliado à mais recente tecnologia. Os seis bares e restaurantes oferecem experiências culinárias inovadoras, com destaque para o restaurante Michelin – Gusto by Heinz Beck.