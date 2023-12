Conheça a mais inovadora tecnologia de transplante capilar no Mar Shopping

O Mar Shopping Algarve volta a receber o Grupo Insparya para dar a conhecer a mais inovadora tecnologia de transplante capilar.

O Grupo Insparya volta de 11 a 17 de dezembro ao Mar Shopping para dar a conhecer o Método Insparya, baseado numa técnica e tecnologia própria de transplante capilar, desenvolvido no Insparya Hair Science and Clinical Institute.

Além de avaliarem algumas das questões a ter em conta para que a escolha da clínica seja a mais acertada, os visitantes poderão ainda adquirir 20% de desconto em tratamentos e transplantes capilares, válido até 31 de dezembro de 2023.

Visite-nos no Mar Shopping Algarve ou marque já a sua consulta de avaliação capilar gratuita!

Método Insparya: inovação tecnológica capilar a 360º

Um dos exemplos da investigação tecnológica levada a cabo no Insparya Hair Science and Clinical Institute, é o desenvolvimento da tecnologia Insparya BotHair® UltraPlus, um sistema inovador e disruptivo que permite a extração de unidades foliculares de uma forma mais precisa, com aspiração e armazenamento sem manipulação. A vantagem de utilizar esta tecnologia prende-se com a possibilidade de efetuar, com um único movimento, uma extração e aspiração perfeita, permitindo uma cicatrização mais rápida para o paciente e menos danos na unidade folicular.

Com o sistema de aspiração utilizado no BotHair® UltraPlus Insparya, a mais inovadora tecnologia de alta precisão exclusiva do Grupo Insparya, a unidade folicular passa imediatamente para um reservatório que possui uma solução de conservação, testada e comprovada pelo departamento de investigação biomédica, aumentando e melhorando a qualidade e viabilidade das unidades foliculares.

A realização de pré-incisões é outro aspeto diferenciador do método Insparya. Antes de implantar as unidades foliculares, são realizadas pré-incisões, ou seja, microfuros que irão receber as unidades foliculares. Tal metodologia permite um melhor planeamento da implantação, quer na distribuição das unidades foliculares, quer na angulação da sua implantação, garantindo um resultado mais natural com o crescimento do cabelo numa direção natural, evitando o chamado «cabelo de boneca», artificial e difícil de pentear naturalmente.

E porque a Insparya é o único grupo de transplante capilar com certificação de qualidade ISO 9001, cumprindo sempre o compromisso de colocar os melhores recursos ao serviço dos seus pacientes, garante ainda um acompanhamento pós-operatório nos 18 meses seguintes à intervenção, através de consultas programadas.

Insparya Science and Clinical Institute: uma aposta na investigação biotecnológica e biomédica para oferecer os tratamentos mais completos e eficazes:

Outro dos principais fatores que fazem com que a Insparya se destaque é o investimento em investigação: o Grupo Insparya é o único especialista em saúde capilar que investe mais de 2 milhões de euros em investigação tecnológica e científica para o desenvolvimento das suas próprias técnicas e para alcançar no futuro avanços científicos tão importantes como a multiplicação de unidades foliculares com células estaminais. Graças a este importante trabalho, a Insparya é a referência do setor no diagnóstico e tratamento capilar, e é o único grupo médico capilar que dispõe de um centro de investigação e de desenvolvimento tecnológico, o Insparya Science and Clinical Institute, pioneiro na utilização da tecnologia, sendo a única empresa que trabalha em várias áreas de investigação biológica, tecnológica e robótica para oferecer os tratamentos mais completos e eficazes.