Congresso traz a Albufeira debate sobre o futuro do turismo

«O Turismo tem Futuro» é o tema do congresso deste ano da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), a ter lugar de 10 a 12 de novembro no NAU Salgados Palace – Albufeira.

Diz a AHP que «a ambição do 32º Congresso da Hotelaria e Turismo é grande, tal como a responsabilidade: definir os traços fundamentais do caminho por onde acreditamos irá passar o nosso futuro comum, como hoteleiros focados na sustentabilidade do negócio, sim, e por isso também como cidadãos totalmente comprometidos com o Planeta e com as Pessoas».

Fonte da organização afirma ainda que «o Turismo atravessou nestes quase dois anos a mais grave crise económica de que há memória, e nenhuma nação do Mundo foi poupada aos efeitos devastadores que a COVID-19 desencadeou. Não obstante as medidas tomadas por vários países e organizações para mitigar os impactos socioeconómicos da crise, e mesmo de estímulo à retoma, a gigantesca dimensão da tarefa de recuperação do Turismo exige esforços adicionais e uma cooperação estreita entre Indivíduos, Empresas, Estados e Instituições Internacionais».

O Congresso terá lugar no NAU Salgados Palace, Albufeira, e inicia-se no dia 10 de novembro, pelas 19h00, com o Get Together. Os dias 11 e 12 de novembro serão divididos entre sessões plenárias e sessões paralelas com temáticas urgentes e pertinentes para a retoma e futuro da Hotelaria e do Turismo.

Os grandes temas em debate são «O Turismo tem Futuro», «A importância da acessibilidade aérea na recuperação do Turismo em Portugal», «O Financiamento das empresas hoteleiras», «Algarve: onde estão as ameaças e as oportunidades?» e «New Start, New Thinking: a visão de quem vem de fora!».

Haverá ainda três sessões paralelas: uma sobre «Capital Humano – o desafio da década», «Digitalização das empresas hoteleiras» e «Sustentabilidade do negócio e a responsabilidade social das empresas».

O programa e o espaço para inscrição, que deverá ser feita até dia 5 de novembro, encontra-se disponível aqui. As segundas inscrições e restantes da mesma entidade têm 20 por cento de desconto.