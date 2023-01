Congresso do Cancro da Mama vai abordar «Sexualidade e Saúde»

Congresso do Cancro da Mama do Algarve vai abordar o tema «Sexualidade e Saúde», em Lagos.

O segundo Congresso do Cancro da Mama do Algarve irá decorrer nos dias 17 e 18 de fevereiro no Hotel Vila Galé, Meia Praia, em Lagos, das 8 às 18 horas, nos formatos presencial e online, mantendo o cariz solidário, pelo que parte da inscrição (obrigatória) reverterá para a Associação Oncológica do Algarve (AOA) que organiza o evento.

«Apesar de existir uma maior incidência de cancro da mama nos últimos anos, temos assistido a uma evolução constante nos diagnósticos e tratamentos, permitindo uma maior sobrevida. Sendo também nesse período que surge o silêncio relativamente aos demais assuntos entre eles: a Sexualidade, um tema essencial para o bem-estar de qualquer um, que é muitas vezes esquecido durante a jornada oncológica», justifica a AOA.

«O aparecimento do cancro da mama dá início a um caminho inesperado e desafiante, que reflete marcas físicas e psicológicas, resultado dos efeitos secundários do diagnóstico e dos tratamentos: dor, inchaço, alterações sensitivas, queda de cabelo e dermatite. Contudo, as doentes também sofrem alterações menos faladas, mas impactantes, como a alteração da imagem corporal, sintomas de menopausa precoce como atrofia e secura vaginal, diminuição da libido, infertilidade entre outras», acrescenta o coletivo.

Assim, o objetivo do congresso será «abordar esta condição de forma multidisciplinar e biopsicossocial, promovendo o empoderamento e o conhecimento a todos que são confrontados com esta doença. Acreditamos que a literacia na saúde oferece maior motivação e empenho para ultrapassar os obstáculos que o cancro impõe, pela desmistificação de tabus e desconstrução de medos associados a todo o percurso da doente».

A comissão organizadora é composta por Tânia Camilo, fisioterapeuta e CEO da Tecnifisio – Fisioterapia Especializada e Bem-Estar, Jacqueline Tavares, fisioterapeuta e coordenadora da área da oncologia da Tecnifisio – Fisioterapia Especializada e Bem-estar, e por Conceição Andrade, fisioterapeuta na área da oncologia na Saúde Estrutural Lisboa e colaboradora na Fundação Champalimaud.

A Comissão Científica é constituída por Ana Paula Fontes, consultora da formação do Hospital Particular do Algarve (HPA) e docente da Universidade do Algarve (UAlg); David Pinto, cirurgião da mama da Fundação Champalimaud; Gabriela Valadas, Diretora do Centro de Mama do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e Catarina Ribeiro, oncologista da AIM Cancer Center.

A iniciativa destina-se a todas(os) as(o) doentes oncológicos, familiares e cuidadores, bem como aos profissionais de saúde que, mesmo não estando ligados diretamente à área da oncologia, sintam necessidade de aprofundar os seus conhecimentos nesta temática.

A inscrição pode ser feita online aqui.