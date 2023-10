Portimão recebe o XIX Grande Capítulo da Confraria dos Gastrónomos do Algarve, no sábado, dia 7 de outubro.

Portimão recebe o XIX Grande Capítulo da Confraria dos Gastrónomos do Algarve, que juntará na cidade cerca de duas centenas de confrades portugueses, espanhóis, belgas, italianos e gregos, para enaltecer a gastronomia e premiar os melhores produtos, chefes de cozinha e restaurantes da região algarvia, no sábado, dia 7 de outubro.

Esta 19.ª edição do evento engloba também a VII Gala da Ordem de Santa Maria de Ossónoba, que condecora e premeia os melhores da gastronomia algarvia, nacional e europeia.

Num primeiro momento, o Grande Capítulo terá lugar no salão nobre da Câmara Municipal de Portimão, onde os presidentes da autarquia e da confraria anfitriã, respetivamente, Isilda Gomes e José Manuel Alves, darão as boas-vindas aos participantes.

Em seguida, os confrades desfilarão até à Igreja do Colégio acompanhados pela Sociedade Filarmónica de Portimão, onde decorrerá uma cerimónia reunindo as quatro dezenas de confrarias representadas e oriundas de todo o país, de Espanha, Bélgica, Grécia e Itália, na qual serão entronizados vários confrades, de honra, mérito e de número.

À noite, a partir das 20h00, realiza-se no Hotel Algarve Casino, situado na Praia da Rocha, o jantar e a VII Gala dos Prémios de Santa Maria de Ossónoba, uma iniciativa bienal que distingue treze categorias, com destaque para Cozinha Tradicional do Algarve, Chefe de Cozinha Nacional, Chefe de Cozinha da Região do Algarve, Vinho do Algarve, Restaurante Algarvio e Dedicação à Gastronomia, entre outras.

Na ocasião, será entregue o prémio Laurus Nobilis a Isilda Gomes, confreira e presidente do município de Portimão, pelos serviços prestados à causa da Confraria dos Gastrónomos do Algarve, «pautados com qualidades de carácter e espírito confrádico desde a sua entronização em 2007, quando desempenhava as funções de Governadora Civil do Distrito de Faro», segundo os responsáveis pela distinção.

Os prémios Santa Maria de Ossónoba correspondem «a um reconhecimento para com aqueles que tanto dão em prol da comunidade e que muitas vezes ficam no esquecimento», e têm como finalidade «reforçar a imagem da Confraria enquanto guardiã do como fazer», sendo aspeto essencial dos seus objetivos «a difusão e divulgação da raiz cultural da região do Algarve e, também, o incentivo e defesa dos interesses públicos desta comunidade».

Entre as entidades que marcarão presença no XIX Grande Capítulo, contam-se o CEUCO – Conselho Europeu de Confrarias, a FECOES – Federación de Cofradías Vínicas y Gastronómicas (Espanha), a Federação Portuguesa de Confrarias Gastronómicas, a Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, a associação Acropolis, Club of Attica (Grécia), a Confraternitadel Lesso e della Pearà (Itália), a Confrérie du Peket de Namur (Bélgica), etc.

Os interessados em participar no programa, aberto ao público em geral, poderão inscrever-se através de email (cgalgarve@gmail.com) ou ligando por telemóvel (960 064 967).

A programação completa e as condições de inscrição são disponibilizadas aqui.