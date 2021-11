Conferência traz a Loulé debate sobre Violência Doméstica

António Castanho e Júlia Maria Joaquim Cardoso serão os oradores da conferência.

O Auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé, recebe no próximo dia 18 de novembro, quinta-feira, às 9h00, uma conferência sobre Violência Doméstica que pretende «promover o debate e a reflexão sobre a temática», pela voz de dois oradores que têm tido um trabalho importante na área: António Castanho, psicólogo do Ministério da Administração Interna e Júlia Maria Joaquim Cardoso, jurista da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) Algarve.

A moderação da sessão estará a cargo de Alberto Guerreiro, chefe da Unidade Operacional de Promoção da Saúde, estando ainda previstas as intervenções do autarca Vítor Aleixo e da vereadora com o pelouro da Ação Social, Ana Machado.

As consequências, a mitigação e a prevenção desta problemática que afeta a sociedade portuguesa serão alguns dos pontos abordados.

Membro permanente na Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica, António Castanho é formador de formadores nas forças de segurança em temáticas relacionadas com esta matéria.

Conferencista convidado em diversos eventos nacionais e internacionais ligados à violência doméstica e à avaliação e gestão de risco e homicídios, é também professor no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Jean Piaget em temas relacionados com violência interpessoal e tratamento do trauma. Coautor do «Manual do Policiamento da Violência Doméstica», é autor e coautor de diversos estudos e artigos relacionados com estas questões.

A outra conferencista, Júlia Maria Joaquim Cardoso, iniciou a sua colaboração com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima em 2007, como técnica de apoio à vítima, no Gabinete de Apoio de Loulé.

Entre 2008 e 2013 participou no desenvolvimento de projetos cofinanciados na região do Algarve, na área do tráfico de seres humanos. Posteriormente colaborou como técnica de apoio à vítima no Centro de Acolhimento e Proteção CAP SUL, tendo em 2015 assumido funções como gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Loulé e em 2018 como diretora técnica do Centro de Acolhimento e Proteção CAP SUL.

Atualmente exerce funções como gestora regional da APAV Algarve.

O programa da conferência poderá ser consultado aqui, enquanto a participação, gratuita, está sujeita a inscrição que pode ser realizada através deste link.