«Condomínio de Aldeia» em Tavira vai apoiar florestas vulneráveis

O Programa «Condomínio de Aldeia» vai incidir na freguesia de Cachopo e na freguesia de Tavira, num total de quase 20 hectares.

O município de Tavira, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, viu aprovada candidatura ao «Condomínio de Aldeia – Programa Integrado de Apoio às Aldeias Localizadas em Territórios de Floresta», no âmbito do investimento «RE-C08-i01: Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis» (Componente C08 – Floresta) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Programa «Condomínio de Aldeia», gerido pelo Fundo Ambiental, tem como objetivo dar apoio e resiliência às aldeias localizadas em territórios vulneráveis de floresta, visando um conjunto de ações destinadas a assegurar a alteração do uso, a ocupação do solo e a gestão de combustíveis em redor dos aglomerados populacionais, assegurando, deste modo, a redução do volume de vegetação disponível para arder, prevenindo-se os incêndios rurais/florestais.

Para o concelho de Tavira, consideraram-se dois «Condomínio de Aldeia», um na freguesia de Cachopo, nos Montes do Almarginho e Fonte do Corcho, com área total de intervenção de 6,403 hectares e outro, na Freguesia de Tavira, em Vale Covo e Monte das Casas, com uma área total de intervenção de 12,45 hectares.

As principais ações a desenvolver passam por reuniões preparatórias de envolvimento da população com sensibilização dos moradores das aldeias, assim como pela limpeza e preparação dos terrenos para plantações de pomares e sementeiras permanentes de sequeiro, beneficiação de infraestruturas de irrigação, instalação de bocas-de-incêndio e criação de carregadouro para material vegetal para produção de estilha.

As Juntas de Freguesia de Cachopo e Tavira colaboram com a Câmara Municipal de Tavira, enquanto parceiros neste programa.