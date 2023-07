Concurso de fotografia «Lagos Cidade» já tem vencedores

O concurso de fotografia «Lagos Cidade» encontrou os três vencedores, estando a entrega de prémios marcada para a Feira Concurso Arte Doce.

Promovido pela autarquia no âmbito das celebrações dos 450 anos da elevação de Lagos a cidade, o concurso de fotografia digital convidou os participantes a observar a cidade com a sua lente criativa.

«Lagos Cidade» foi o nome escolhido para designar este concurso cujo desafio lançado era o de olhar para os aspetos permanentes ou transitórios de uma cidade com 450 anos de história, a sua paisagem, as manifestações do seu património histórico e cultural e a sua luz e cor.

Composto por elementos da Câmara Municipal de Lagos e fotógrafas convidadas, «o júri não teve tarefa fácil», de acordo com a organização, com 143 fotografias submetidas por 51 concorrentes.

A sua deliberação acabou por distinguir Jorge Manuel Costa de Melo («Partida») com o 1.º prémio, Francisco Manuel das Neves Martins («O Protetor») com o 2.º prémio e António Manuel Conde Falcão («Actividade Abençoada») com o 3.º prémio, que irão receber 400, 300 e 200 euros, respetivamente.

Além da sua divulgação online, os trabalhos vencedores do concurso de fotografia serão igualmente apresentadas na 34.ª edição da Feira Concurso Arte Doce (26 a 30 de julho), no Complexo Desportivo de Lagos, decorrendo a cerimónia de entrega de prémios nesse evento no dia 30 de julho, pelas 18h15.