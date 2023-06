Concurso de fotografia celebra «250 Anos de Concelho de Lagoa»

Um concurso de fotografia da Ideias do Levante vai premiar adultos e adolescentes, no âmbito do tema «Anos de Concelho de Lagoa.

A Ideias do Levante – Associação Cultural de Lagoa, através do seu projeto «Lagoa a Fotografar» vai promover no domingo, dia 18 de junho, a quarta edição do concurso fotográfico intitulado «Lagoa pelos nossos olhos» com o tema «Anos de Concelho de Lagoa».

Este concurso de fotografia destina-se a adultos e adolescentes (dos 12 aos 17 anos), nacionais ou estrangeiros, tendo o objetivo de incentivar o gosto por esta arte e consequente promoção do concelho de Lagoa.

As fotografias a submeter serão alusivas ao tema «250 Anos de Concelho de Lagoa» e poderão ser registadas em vários estilos (e formas), com câmaras profissionais, semi-profissionais, instantâneas, tablets ou smartphones.

Ou seja, na prática, não haverá restrições para nenhum equipamento de captura fotográfica, sendo que cada participante apenas poderá participar com duas fotografias inéditas.

O júri, nomeado pela organização, reserva-se no direito de não atribuir prémios ou publicar as fotografias submetidas, se porventura, este considerar que as fotografias não se enquadram nos critérios exigidos (originalidade, criatividade e história visual relacionada com o tema).

A presente edição está limitada a 100 inscrições e irá premiar cinco originais, em cada um dos escalões etários, se porventura existirem candidatos no escalão.

Aos 10 vencedores (cinco adolescentes e cinco adultos) serão atribuídos vales de compras no comércio local/tradicional do concelho de Lagoa.

O anúncio dos vencedores será realizado a 16 de agosto e a respectiva entrega dos prémios terá lugar durante os 30 dias seguintes ao anúncio dos premiados.

Na presente edição será sorteado (entre os participantes inscritos) um conjunto de acessórios fotográficos.

As inscrições encerram a 17 de julho de 2023, às 19h00, sendo que, após a confirmação da inscrição, as fotografias a concurso deverão ser submetidas, de 5 a 19 de julho, através do endereço de e-mail a fornecer pela organização aos participantes inscritos.

O regulamento e o formulário para a inscrição estarão disponíveis, a partir do dia 18 de junho, na Internet, disponíveis aqui.

Esta iniciativa é organizada pela associação cultural Ideias do Levante e conta com o apoio das seguintes entidades: Câmara Municipal de Lagoa, estorninho.biz, photos4life, FFotografo Shop, entre outras.

Recorde-se que a Ideias do Levante é uma associação cultural, fundada a 27 de abril de 1995, com sede em Lagoa e extensão em Portimão (Espaço Portas do Sol), com atividade em torno da formação, produção e promoção cultural, através de projetos regulares e pontuais, não só, na área das artes performativas, visuais e literárias, como também, na área da saúde e do bem-estar.

Todo o trabalho da associação pode ser acompanhado na seu site, bem como através das redes sociais (@ideiasdolevante).