Concurso de bandas de garagem chega a Albufeira

Albufeira vai ter um concurso de bandas de garagem para grupos que não tenham um projeto discográfico contratualizado.

Se tens entre 12 (idade mínima) e 35 anos (idade máxima até 31 de dezembro de 2023) e fazes parte de uma Banda que ainda não tenha um projeto discográfico contratualizado, podes participar no 1.º Concurso de Bandas de Garagem de Albufeira.

A banda vencedora irá receber um prémio no valor de € 2,500 e tem atuação garantida na Gala da Juventude, a decorrer no próximo dia 24 de novembro. O período de inscrições começa já esta segunda-feira, dia 19 de junho, e termina a 31 de agosto. Participa!

O 1.º Concurso de Bandas de Garagem de Albufeira, uma organização do município através do GAJ – Gabinete da Juventude de Albufeira, é uma iniciativa que tem por objetivo tornar pública a produção musical das bandas de garagem e, simultaneamente, estimular a criação artística dos jovens.

Podem concorrer todos os projetos coletivos que ainda não tenham qualquer contrato discográfico aprovado.

Para participar, os interessados devem apresentar dois temas da sua autoria em registo digital com demo (mp3 ou mp4), o qual deve ser entregue em pen, sendo que os temas podem ser escritos e cantados em qualquer idioma. Refira-se que, pelo menos 50 por cento dos elementos da banda têm que, obrigatoriamente, ser residentes em Albufeira.

As inscrições para o 1.º Concurso de Bandas de Garagem de Albufeira têm início hoje, dia 19 de junho, e prolongam-se até ao próximo dia 31 de agosto. Os interessados devem enviar a ficha de inscrição devidamente preenchida, conforme modelo constante do Regulamento, disponível aqui.

Paralelamente, as letras das músicas devem ser impressas, referindo o nome do autor da letra e da música, enviada uma fotografia da Banda e um breve historial da mesma.

Os elementos anteriormente referidos podem ser entregues em mão, em envelope fechado excluindo a ficha de inscrição, que deverá ser agrafada ao envelope, nas Piscinas Municipais de Albufeira, até ao fecho do expediente, até ao próximo dia 31 de agosto.

Os critérios de avaliação das bandas incidem sobre os seguintes aspetos: originalidade e criatividade; presença em palco; interatividade com o público, execução técnica e musical e composição (letra e música).

Após análise do júri serão selecionados os participantes para uma audição ao vivo, com vista a escolher o vencedor. A Banda vencedora do concurso recebe um prémio de € 2,500 e será convidada a atuar na Gala da Juventude, a decorrer no próximo dia 24 de novembro. Todas as bandas concorrentes irão receber, também, um Diploma de Participação.