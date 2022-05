Concurso «Cores e Formas dos Nossos Artistas» regressa a Albufeira

Nesta edição, o certame abordará o aspirante a Geoparque Algarvensis.

O município de Albufeira volta a dar a oportunidade aos artistas locais de verem as suas obras em exposição e avaliadas no concurso «Cores e Formas dos Nossos Artistas».

Este certame é aberto a todos os autores nascidos ou residentes em Albufeira e que realizem trabalhos de Pintura, Escultura ou Desenho. O tema a abordar é o aspirante a Geoparque Algarvensis.

Cada participante poderá levar a concurso duas obras, que devem ser entregues, devidamente identificadas, na Galeria Municipal João Bailote, entre os dias 6 e 9 de junho, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.

Os trabalhos selecionados pelo júri vão ser expostos na referida Galeria Municipal de 12 de agosto a 16 de setembro, e as três melhores obras serão distinguidas com prémios monetários no valor de 750 euros (1.º prémio), 500 euros (2.º prémio) e 250 euros (3.º prémio), podendo ainda o júri decidir-se pela atribuição de menções honrosas «a participantes que apresentem projetos de elevada qualidade».

O concurso, que se realiza desde 1997 (apenas interrompido na edição de 2013), é de caráter bienal e tem por objetivo promover a valorização dos artistas naturais ou residentes no concelho de Albufeira nas áreas da pintura, escultura e desenho.

Na última edição, em 2020, mesmo com as alterações no regulamento devido à COVID-19, a iniciativa contou com a participação de mais de 30 artistas.