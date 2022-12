Concerto dos Expensive Soul celebra a passagem de ano em Quarteira

Expensive Soul foram o grupo musical escolhido para celebrar a passagem de ano no Passeio das Dunas, em Quarteira, seguindo-se o DJ Christian F.

A passagem de ano em Quarteira volta a ser celebrada com uma programação que se estende por quatro dias e que tem o seu momento alto com o concerto dos Expensive Soul.

Numa organização da Câmara Municipal de Loulé em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, as iniciativas programadas acontecem no Passeio das Dunas, a ligação marginal entre Quarteira a Vilamoura, junto ao Porto de Pesca, que nasceu após um projeto de renaturalização.

Logo no dia 28 de dezembro, irá decorrer uma série de atividades desportivas sendo a tradicional Corrida de São Silvestre o ponto alto da noite, a ter início às 20h30.

Numa prova de cinco ou de 10 km, o percurso inclui a passagem pela Praça do Mar, Calçadão ou Avenidas Sá Carneiro e Mota Pinto.

No final, os participantes serão brindados com uma fatia de bolo-rei e chá quente.

Para o dia 29 dezembro, a partir das 21h00, a proposta é uma noite familiar, com a atuação de grupos de dança de folclore internacional que estão radicados na cidade.

A dia 30, véspera do réveillon, no mesmo horário, sobe ao palco o artista local Marc Noah, seguindo-se Hybrid Theory The Linkin Park Tribute, a maior banda de tributo a Linkin Park.

No último dia do ano, o recinto do Passeio das Dunas abre pelas 21h30 com música ambiente e às 22h30 é a vez de os Expensive Soul subirem ao palco.

O espetáculo piromusical irá acompanhar as 12 badaladas que anunciam a chegada de 2023 e, a partir das 00h15, a atuação do DJ Christian F promete prolongar a festa.

De acordo com a autarquia louletana, «levar animação aos turistas e promover a economia local, em particular o comércio, restauração e hotelaria, são os objetivos desta ação promocional».

«Quarteira afirma-se, assim, uma vez mais como um dos destinos mais procurados por turistas nacionais e estrageiros para celebrar o ano novo e usufruir de umas mini-férias», acrescenta.