Concerto dos D.A.M.A. anima a passagem de ano em Quarteira

O município de Loulé prepara mais uma festa de passagem de ano. A cidade de Quarteira volta a ser o centro das celebrações neste concelho, com um programa que se estende por quatro dias e que terá como ponto alto o concerto dos D.A.M.A..

A 11.ª Corrida de São Silvestre marca o arranque das iniciativas, no dia 28 de dezembro, numa noite desportiva que junta a atividade física ao convívio. Às 20h30, tem início esta prova que é já um clássico e que, ano após ano, reúne perto de 1 milhar de atletas de todas as idades. Os participantes vão percorrer as avenidas de Quarteira, junto ao mar, para queimar as calorias de Natal, mas já de olhos postos na festa de réveillon.

O Passeio das Dunas transforma-se por estes dias num palco por onde vão passar alguns artistas locais e nacionais, para animar a comunidade local mas também os muitos turistas que se encontram no Algarve nestes dias. No dia 29, às 21h30, o músico Marc Noah, acompanhado da sua guitarra, sobe ao palco. Uma hora depois a festa faz-se com Time Machine (Revenge of the 90’s) que trazem os grandes hits da década de 90.

Já no dia 30, pelas 22h00, o programa propõe mais um regresso ao passado, através de um Tributo aos Dire Straits onde não faltarão verdadeiros hinos da banda de Mark Knopfler como «Money for Nothing», «Sultans of Swing» ou «So far Away». Esta noite encerra com o DJ Kamala, alter ego de João Fernandes, um dos principais nomes da eletrónica portuguesa.

A 31, na noite «mais apoteótica do ano» em que são esperadas milhares de pessoas na cidade de Quarteira, é também com um DJ que se faz a abertura: DJ Luís Luz (21h30). Uma hora depois acontece o momento mais aguardado, a atuação dos D.A.M.A.. Francisco M. Pereira (Kasha), Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho são o núcleo central desta banda oriunda de Lisboa. Êxitos de uma carreira de uma década serão entoados antes da meia-noite: «Às Vezes», «Não dá» ou «Balada do Desajeitado».

E quando derem as doze badaladas a anunciar a entrada em 2024, o Passeio das Dunas será presenteado com um espetáculo de fogo de artifício para um brinde coletivo com o tradicional champanhe e passas. A festa continua pela madrugada fora, com a atuação de Quem é o Bob?, o coletivo musical que traz toda a herança musical do nome maior do reggae, Bob Marley.

Todas as iniciativas integradas neste programa de animação são de entrada livre.

Estas iniciativas são promovidas pela Câmara Municipal de Loulé, com o apoio da Junta de Freguesia de Quarteira. O objetivo desta programação é o incremento da dinâmica económica nesta época do ano, bem como a promoção do destino Quarteira/Vilamoura e do concelho de Loulé.