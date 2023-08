Concerto de Fernando Daniel juntou multidão em Castro Marim

Castro Marim encheu durante as Festas em Honra da Nossa Senhora dos Mártires, com destaque para o concerto de Fernando Daniel no novo palco.

O município de Castro Marim esteve em festa, entre os dias 12 e 15 de agosto, nas celebrações em honra da padroeira, Nossa Senhora dos Mártires.

O ponto alto da celebração deu-se na Procissão, realizada no último do certame, mas foi o concerto de Fernando Daniel que lotou o novo palco do recinto.

Deste novo palco, na envolvente da Casa do Sal de Castro Marim, fez-se também a ponte para o novo posicionamento regional desta festa religiosa, harmonizando-se a tradição numa estratégia cultural integrada com a arte, a gastronomia e o lazer.

Como de costume, as Festas em Honra de Nossa Senhora dos Mártires acolheram também uma mostra de artesanato, com especial destaque para a participação de artesãos do concelho a trabalhar ao vivo, em representação das tradições, costumes e identidade de Castro Marim.

O concerto da Banda Musical Castromarinense, no Revelim de Santo António, deu a partida para um fim-de-semana prolongado e de festa.

No dia 12 de agosto, numa organização da Junta de Freguesia de Castro Marim, toda a plateia se envolveu num concerto muito especial, que surpreendeu com êxitos populares tão conhecidos como o «Baile de Verão» ou a «Bela Portuguesa».

O dia seguinte foi das ARUTLA, grupo de dança de Altura que é já um apanágio no cartaz destas Festas, tendo a animação da véspera de feriado ficado a cargo dos «Adiafa», fechando com a Festa dos Anos 80 e DJ Dominique,

O dia de homenagem à padroeira, 15 de agosto, começou com o Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho e foi também o dia da 6.ª edição do Torneio de Futsal em Honra de Nelson Solá, homenagem póstuma ao antigo jogador.

A Procissão em Honra de N. Sra. dos Mártires percorreu as ruas da vila de Castro Marim, acompanhada e saudada por centenas de fiéis devotos, numa das romarias mais participadas de que há memória, de acordo com a autarquia.

O concerto de Fernando Daniel fechou esta edição das Festas em Honra de N. Sra. dos Mártires, que tiveram a organização da Câmara Municipal de Castro Marim e da Paróquia de São Tiago e o apoio dos Clubes e Associações Locais.