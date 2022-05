Concerto de Ana Bacalhau marca aniversário da fundação de VRSA

Vila Real de Santo António (VRSA) assinala no dia 13 de maio, sexta-feira, o 246º aniversário da sua fundação, com um programa cultural que inclui um concerto de Ana Bacalhau, e com a habitual Sessão Solene, durante a qual serão homenageadas personalidades que se destacaram pelo seu mérito.

Os festejos neste feriado municipal de VRSA iniciam-se com o hastear da bandeira, às 9h00, na Praça Marquês de Pombal, numa cerimónia protocolar que será acompanhada pela Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA.

Às 9h30, terá lugar o ato de colocação da fotografia do ex-presidente da autarquia de VRSA, Alfredo Graça, no painel presidencial do Salão Nobre da Câmara Municipal. Depois, às 10h00, realiza-se a Sessão Solene Comemorativa da Fundação de VRSA, no Centro Cultural António Aleixo, durante a qual serão homenageados vila-realenses que se destacaram pelo seu mérito e pelos seus contributos para o concelho.

Durante a sessão, serão atribuídas distinções honoríficas a Alfredo Graça (Medalha de Honra da Cidade), pelo ilustre e valioso serviço que prestou à comunidade; a Fernando Reis (Medalha de Mérito Cultural), pelos serviços de excelência que prestou à comunidade vila-realense, e a Jorge Dourado (Medalha de Mérito Profissional), pelos serviços de exceção que prestou, enquanto médico de família, no Centro de Saúde de VRSA.

A manhã será ainda preenchida com a inauguração de um painel evocativo que visa homenagear o coronel Francisco de Mendonça Pessanha Mascarenhas, primeiro Governador de Vila Real de Santo António. A placa toponímica será colocada na Rua Teófilo Braga, na fachada norte do edifício dos Paços do Concelho, e o seu descerramento está agendado para as 12h00.

A história local do concelho volta a estar presente no programa de celebrações com uma performance levada a cabo pelas companhias de dança de Vila Real de Santo António, às 18h30. A iniciativa, denominada «Danças e Contradanças», irá recriar as festividades de 1776 associadas à fundação de VRSA, num percurso que terá início no Arquivo Histórico, percorrerá a Avenida da República e terminará na Praça Marquês de Pombal.

É também na mais emblemática praça da cidade que terá lugar um dos pontos altos da programação. Ana Bacalhau, nome maior do projeto «Deolinda», irá apresentar-se aos vila-realenses num espetáculo musical intimista, que irá encerrar com chave de ouro o programa de festividades. O concerto está marcado para as 21h30 e tem entrada livre.

Ainda no dia 13 de maio, entre as 10h00 e as 17h00, será realizada, na Praça Marquês de Pombal, uma mostra de multiatividades desportivas dedicadas aos mais novos, realizada em parceria com os clubes e associações do concelho.

O programa será completado por um congresso e por uma exposição. Elias Nunes mostrará, no Arquivo Histórico Municipal, a exposição «Nós, da Vila», com gravura e pintura pelos alunos do Agrupamento de Escolas de VRSA.

Já na cidade raiana portuguesa e em Ayamonte, em simultâneo, realiza-se entre os dias 13 e 15 de maio o Congresso Hispano Português, subordinado ao tema «A Expansão Ibérica – A circum-navegação de Magalhães».