Concelhia de Faro do PCP organiza a VI Feira do Livro Novo e Usado

Entradas para a Festa do Avante 2021 já estão à venda na Feira.

O Centro de Trabalho de Faro do Partido Comunista Português (PCP) recebe a partir de hoje, quarta-feira, 2 de dezembro, a VI Feira do Livro Novo e Usado, organizada pela Comissão Concelhia de Faro do partido.

Patente até dia 22 de Dezembro e aberta ao público entre as 18h00 e as 20h00, durante a semana, e entre as 10h00 e as 12h00, ao sábado, a VI edição da Feira conta com mais de 1500 títulos, incluindo uma vasta seleção de autores algarvios, literatura infantil e juvenil, banda desenhada, ficção científica, biografias, romances, policiais, política e poesia. Haverá também brindes e outro material alusivo ao 100º Aniversário do PCP.

Para o partido político, a Cultura «é imprescindível ao desenvolvimento, à liberdade, à democracia e à emancipação individual e colectiva. Na sua dimensão e variadas expressões, a literatura é componente fundamental desse processo libertador e evolutivo».

Segundo os comunistas, «a resposta à actual situação económica, social, e mesmo sanitária passa, também, pelo combate ao isolamento, à desinformação e à iliteracia, passa pela promoção cultural e literária», algo que será promovido por esta Feira do Livro.

Esta é, para a concelhia de Faro do PCP, «uma iniciativa cultural que vai já na sua 6ª edição, tornando-se num evento cada vez mais procurado não só pelos militantes, amigos e simpatizantes do Partido, mas também pelos farenses em geral, pela diversidade e quantidade de livros expostos».

Ainda nesta Feira, estarão à venda as Entradas Permanentes (EP) para a edição de 2021 da Festa do Avante. A sua aquisição pode ser feita no local do evento, em formato individual ou em Caixa de Oferta (que incluí a EP, uma garrafa, um saco de pano, um porta telemóveis e três postais).

Segundo o PCP, «a sua compra antecipada é uma expressão concreta de solidariedade para com a Festa do Avante! e a sua construção militante, sendo um excelente presente de Natal para quem a recebe».

A Comissão Concelhia de Faro do Partido Comunista convida «toda a população a visitar mais esta Feira do Livro, patente na Rua de Portugal, nº 44, em Faro», garantindo ainda que «serão tomadas todas as medidas sanitárias em vigor».