Comunidade de escaladores promove limpeza costeira em Sagres

Um grupo de escaladores regionais e nacionais está a promover uma ação de limpeza no Pontal Gordo, em Sagres, no próximo sábado.

O Forte do Beliche, em Sagres, vai contar com uma ação de limpeza, no próximo sábado, dia 4 de novembro, entre as 10h00 e as 18h00, promovida por uma comunidade de escaladores, onde se incluem diversas entidades promotoras de escalada a nível regional e nacional.

A área de intervenção desta primeira ação será a encosta oriental que se segue à Fortaleza do Beliche, de quem vem de Sagres, também conhecida pelos locais como o Pontal Gordo, onde se tem observado, ao longo dos últimos anos, um aumento acentuado de acumulação de lixo.

O objetivo primordial desta ação é juntar a comunidade de escaladores com as entidades públicas e privadas, as associações locais e o público em geral numa ação conjunta para remoção do lixo acumulado no topo de algumas das arribas mais emblemáticas de Sagres, onde se pratica a escalada em rocha.

É também objetivo a sensibilização de todos os envolvidos para os benefícios da escalada não só como motor de desenvolvimento para a economia local, mas também para a preservação do meio natural e para a promoção de um estilo de vida ativo e saudável dos seus cidadãos.

As inscrições para esta ação de limpeza encontra-se a decorrer através do preenchimento do formulário, disponível aqui, ou através de e-mail (vertigoclube@gmail.com).

Está previsto um almoço convivo, entre as 13h30 e as 15h, no qual o artista plástico Xicogaivota irá marcar presença e criar, a partir do lixo recolhido, uma peça artística.

Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Clube de Escalada Vertigo, co-organizada em parceria com o Vertical – Núcleo de Escalada da ADR, a AMEA – Associação de Montanhismo e Escalada do Algarve, o SAFE – Aventuras Verticais e a Yupik Outdoor Store.

Conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo, do artista Xicogaivota, da Federação Portuguesa de Escalada de Competição e da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, com o patrocínio do Vertigo Rocódromo Lisboa.