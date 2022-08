«Compreender autismo» em palestra no Auditório Municipal de Albufeira

Participação é gratuita mas obriga a inscrição prévia.

O Auditório Municipal de Albufeira acolhe no dia 5 de setembro, às 18h00, a palestra gratuita «Compreender autismo», dinalizada pelos fundadores da ONG Vencer Autismo, Susana e Joe, que irão explicar em detalhe, e numa visão 360º, os desafios associados ao autismo, as possíveis causas desses desafios e as áreas a dar prioridade no desenvolvimento da pessoa com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA)

Será «uma iniciativa muito útil para pais e cuidadores/as de crianças/pessoas com autismo, mas também para profissionais que trabalham nesta área», aponta a organização.

O evento é promovido pelo Projeto Albufeira GerAção – CLDS 4G, coordenado pela Misericórdia de Albufeira em parceria com o município, no âmbito da iniciativa «Ciclos de Conversas».

Já na sua 14º edição, a iniciativa pretende capacitar famílias residentes em Albufeira, principalmente as que têm menores a cargo e, desse modo, contribuir para um melhor ambiente familiar, promotor de um desenvolvimento saudável das crianças e jovens bem como uma melhoria da saúde mental de todos os membros da família.

Embora seja gratuita, a participação obriga a uma inscrição que pode ser feita aqui.