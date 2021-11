Compras de «Natal no Comércio Local» dão prémios em Lagos

O «Natal no Comércio Local 2021» de Lagos decorre de 1 de dezembro a 5 de janeiro.

A Câmara de Lagos aprovou a atribuição de um subsídio de 7.500 euros à Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).

O apoio visa promover, em parceria, o «Natal no Comércio Local», uma iniciativa que consiste na criação de incentivos para a realização de compras natalícias no concelho, tendo como objetivo dinamizar o comércio tradicional.

O «Natal no Comércio Local 2021» de Lagos decorre de 1 de dezembro a 5 de janeiro, destinando-se a todas as pessoas que, sendo maiores de idade, efetuem compras, no valor mínimo de 10 euros, nas lojas aderentes, as quais estarão identificadas com dísticos alusivos à iniciativa e tapetes vermelhos colocados à porta.

Por cada compra de valor igual ou superior ao referido valor, o cliente receberá um ou mais cupões de participação, à razão de um cupão por cada 10 euros, até ao máximo de quinze cupões por fatura. Os cupões, depois de devidamente preenchidos, deverão ser depositados na tombola que estará localizada no Posto de Turismo, sito no edifício dos Antigos Paços do Concelho. É este o procedimento que permite habilitar os consumidores a ganhar vales de 100 euros para utilização nas lojas aderentes.

O sorteio terá lugar no dia 6 de janeiro com a presença das entidades envolvidas (Câmara Municipal de Lagos, ACRAL e lojistas aderentes).

Merece referir que, para aderirem a esta iniciativa de dinamização do comércio local, os estabelecimentos terão apenas de manifestar esse interesse junto da ACRAL e efetuar a decoração das suas montras de acordo com a temática natalícia, pois, muito embora não esteja prevista a realização de concurso de montras, a decoração ajuda à atratividade do comércio e à criação de um ambiente mais festivo.

O «Natal no Comércio Local» é uma das componentes do programa de atividades preparado pelo município para assinalar esta quadra festiva.