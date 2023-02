Complexo Desportivo Municipal de VRSA foi vandalizado

O Complexo Desportivo de VRSA foi alvo de atos de vandalismo, durante a última madrugada, sendo que o prejuízo ascende os 15 mil euros.

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA), em nota de imprensa enviada à redação do barlavento, deu nota de que o Complexo Desportivo Municipal sofreu atos de vandalismo na madrugada de hoje, dia 16 de fevereiro, num prejuízo que ascende os 15 mil euros».

Os crimes já foram comunicados às autoridades e a avaliação dos prejuízos foi efetuada, durante a manhã, por Álvaro Leal, vereador com o pelouro do Desporto.

Os danos foram efetuados em dois tratores, alvo de tentativa de furto e de manobras perigosas no interior do Estádio Municipal, tendo igualmente sido registados estragos na pista de atletismo, nos relvados, na vegetação e nos equipamentos e zonas de treino.

«Trata-se de uma situação lamentável que, infelizmente, já se repetiu noutras áreas do Complexo Desportivo, nomeadamente nas redes dos campos de treino, no parque infantil e geriátrico e nos equipamentos de uso coletivo. Estamos seriamente empenhados em travar este tipo de vandalismo naquele que é um dos equipamentos coletivos mais importantes do município e que é diariamente utilizado por centenas de atletas», afirma Álvaro Leal.

Além do reforço de segurança, a autarquia irá alargar o sistema de videovigilância a todo o perímetro do equipamento, de forma a travar novos episódios de vandalismo e a proteger as infraestruturas.

Neste momento, a Câmara Municipal de VRSA também se encontra a colaborar com as autoridades no sentido de apurar os responsáveis pelos danos.