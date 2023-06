Comitiva governamental da Coreia do Sul visita Mercados de Olhão

Governo provincial Gyeongsangnam-do da Coreia do Sul visitou os Mercados de Olhão, no sábado, dia 24 de junho.

Uma delegação de funcionários da Divisão de Desenvolvimento do Pescado e da Marinha da Coreia do Sul – província Gyeongsangnam-do, visitaram e ficaram a conhecer o ex-líbris da cidade cubista, os centenários mercados, no sábado, dia 24 de junho.

Esta visita regeu-se pela recolha de informações sobre a resolução dos problemas das zonas piscatórias.

A deslocação do grupo coreano começou pela visita ao Mercado do Peixe, seguindo-se o Mercado das Hortaliças. A comitiva fez-se acompanhar pelo vice-presidente do Município de Olhão, Ricardo Calé, e pelo presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Mercados de Olhão, Eduardo Cruz, que deram a conhecer aos visitantes várias iguarias da região.

A cidade de Olhão, zona piscatória por excelência, e os seus mercados são reconhecidos em todo o mundo, sendo que as zonas costeiras, que vivem maioritariamente da pesca, enfrentam problemas semelhantes globalmente, como o baixo stock de peixe. Por esse motivo, Olhão é considerado um bom exemplo de como ultrapassar os desafios impostos pela pesca excessiva de outros tempos.

«Esta visita está relacionada com a recolha de informações sobre a estratégia de sucesso da integração da atividade dos mercados, que é o maior mercado do país, com maior número de bancas em Portugal dentro dos mercados históricos, e a transformação, nomeadamente da redução da pesca, do turismo», referiu Eduardo Cruz durante a receção à comitiva coreana.

Um dos aspetos que despertou mais interesse junto dos representantes da província de Gyeongsangnam-do é a forma como Olhão, nomeadamente os pescadores e mariscadores, souberam ultrapassar as dificuldades sentidas pelo sector da pesca através da promoção do turismo, da beleza natural e da gastronomia da região.

Os Mercados de Olhão surpreenderam pela positiva: «estou impressionado com a estrutura física e orgânica dos vossos mercados. Têm muita mercadoria e muito movimento. O objetivo da nossa visita é perceber a dinâmica e o método de funcionamento, pois os olhanenses estão preparados para receber muitas pessoas, mantendo a qualidade dos serviços e dos produtos», concluiu o chefe da Divisão de Desenvolvimento do Pescado e da Marinha, Jeong Seong Ku.

Outro dos fatores que motivou a surpresa dos visitantes da Coreia do Sul foi a faixa etária dos operadores dos mercados olhanenses: «são todos pessoas jovens e simpáticas».

A este propósito, Ricardo Calé referiu que «há uma mudança geracional: os filhos que antes vinham ajudar os pais tornaram-se, eles próprios, comerciantes nos nossos mercados, fruto da paixão que têm pela terra e pela profissão».