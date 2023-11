Comitiva do PSD Algarve discutiu energia no Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu, em Bruxelas, durante três dias, recebeu uma comitiva do PSD Algarve, a convite da eurodeputada Maria da Graça Coelho.

Uma comitiva do Partido Social Democrata (PSD) do Algarve, liderada por Cristóvão Norte, deslocou-se, a convite da eurodeputada Maria da Graça Carvalho, ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, tendo participado numa conferência com membros da Comissão Europeia a respeito das opções de desenvolvimento energético do sul de Portugal.

Cristóvão Norte, presidente do PSD Algarve, interveio na conferência, sublinhando que «o Algarve tem um extraordinário potencial no solar, com a maior exposição na Europa, e nas ondas, neste caso na costa ocidental. É vital dar passos firmes para aproveitar essa vantagem competitiva. Quando dizemos que o Algarve deve ser mais diversificado no seu portfólio económica, a energia é uma boa alternativa».

Dois outros jovens da Juventude Social Democrata (JSD) do Algarve, João Campos e Ruben Santos, também colocaram questões relevantes a respeito do tema.

Artur Gomes, presidente da JSD Algarve, «agradeceu à eurodeputada Maria da Graça Carvalho, ao PSD Algarve, à JSD Distrital de Beja e ao PSD Distrital de Beja pela oportunidade de visitar as Instituições Europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu, pelo companheirismo e pelo convívio ao longo dos três dias».

«Estas visitas são fundamentais para uma melhor compreensão do funcionamento das Instituições, o aumento da transparência e da proximidade entre eleitores e eleitos, mas essencialmente para alertar mais jovens e menos jovens pelo impacto expressivo que as Instituições Europeias têm no nosso dia-a-dia».