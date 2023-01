Comitiva de autarcas de Maiorca visitou Faro e Culatra

Visita a Faro de autarcas de Maiorca, com destaque para a Culatra, aconteceu no âmbito de projeto europeu de turismo sustentável.

Integrada no projeto «SuSTowns – Turismo Sustentável em Pequenos e Fascinantes Povoados MED», com o destino piloto da Ilha da Culatra, a cidade de Faro recebeu na semana passada uma comitiva de 14 presidentes de câmaras municipais da província de Mancomunitat Pla de Mallorca, da ilha de Maiorca, Espanha.

Além de Faro, esta província espanhola integra igualmente o conjunto de territórios europeus participantes neste projeto, cujos objetivos são promover um turismo mais sustentável em pequenas cidades costeiras de grande valor histórico, pequenas ilhas do litoral e pequenas cidades do interior, ao longo da bacia do Mediterrâneo.

Simultaneamente, este projeto pretende servir como instrumento de planeamento e apoio à implementação de ações que promovam o desenvolvimento sustentável do turismo, tornando os territórios destinos turísticos sustentáveis, reconhecidos como casos de boas práticas na valorização das tradições e na preservação dos ecossistemas.

Os responsáveis dos 14 municípios (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuiri, Petra, Porreres, Santa Eugènia, Sant Joan, Sencelles, Sineu e Vilafranca de Bonany) tiveram oportunidade de conhecer durante dois dias os principais locais de interesse turístico localizados na cidade, realizaram um passeio de barco na Ria Formosa, seguido de uma visita à ilha da Culatra, onde ficaram a conhecer melhor o projeto de sustentabilidade Culatra 2030, apresentado pela presidente da Associação de Moradores da Ilha de Culatra (AMIC), Sílvia Padinha.

Foram também recebidos pelo executivo municipal no salão nobre da autarquia, para uma sessão de trabalho com a Universidade do Algarve, Região de Turismo do Algarve e a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, com o intuito de tomarem conhecimento sobre as dinâmicas turísticas do concelho de Faro e da região algarvia, incluindo a componente de formação, no sector da indústria turística.