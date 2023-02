Comissão Vitivinícola do Algarve lança nova rota de vinhos e experiências

Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) lança a nova rota do território que combina vinhos e experiências: Algarve Wine Tourism.

Sob o lema «O pairing perfeito para a sua visita ao Algarve», o projeto pretende guiar o visitante pelo território algarvio, promovendo a descoberta do vinho da região, dos seus produtores e da riqueza e diversidade do território.

O Algarve Wine Tourism, junta nesta fase inicial, mais de 20 produtores de vinho, localizados desde o barrocal até ao litoral.

Nas palavras da presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), Sara Silva, «o Algarve Wine Tourism é a prova viva de que a região do Algarve tem capacidade para ser uma referência no enoturismo nacional e internacional. Esta aposta chega no momento certo: o preço venda por litro do vinho da região, é o mais elevado de Portugal, o turismo continua a crescer e Portugal já é uma referência no enoturismo a nível mundial. Na região temos grandes produtores e grandes projetos. Acredito que estão reunidas todas as condições para que este projeto seja um sucesso».

A unicidade da região vitivinícola do Algarve deve-se além do seu terroir, à diversidade dos seus produtores. E a riqueza do território e da sua cultura reflete-se nas experiências disponíveis.

Tendo como elemento central da sua comunicação o Algarve Wine Tourism visa promover o potencial vínico da região através de três tipologias de experiências: Gastronomia, Lazer e Património.

O objetivo é assim guiar o visitante na sua visita ao Algarve, através das experiências que mais se adequam às suas motivações e ao seu perfil de consumo.

Para reservar os programas sugeridos, basta aceder à página de cada experiência e contactar diretamente o parceiro escolhido.

A presença nas redes sociais também será obrigatória com perfil no Facebook e Instagram, pretendemos promover a interação e partilha de experiências, por parte dos visitantes (@algarvewinetourism).

O plano de comunicação do Algarve Wine Tourism para o presente ano, prevê a presença em feiras dedicadas ao turismo e ao enoturismo, de forma direta ou através de parcerias institucionais como é o caso da presença na Wine & Travel Week, no Porto, durante os dias 21 e 22 de Fevereiro.