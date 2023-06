Comissão Europeia seleciona Loulé para integrar projeto «ONCE»

O município de Loulé acaba de integrar o projeto «ONCE», depois da candidatura ter sido selecionada pelo Comité de Monitorização URBACT.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito dos projetos europeus «VITAL CITIES – Make you Active» e «Healthy Cities», o município de Loulé irá integrar agora o projeto europeu «ONCE», depois da candidatura ao mesmo ter sido uma das selecionadas pela Comissão Europeia, através do Comité de Monitorização URBACT.

O projeto «ONCE» propõe criar uma rede de cidades de forma a abordar os desafios da saúde humana de forma integrada, partindo, no caso de Loulé, de uma abordagem centrada na promoção da atividade física informal e de hábitos de vida saudáveis de forma a fortalecer a saúde a nível local e melhorar a resiliência das populações.

As cidades podem considerar ações de diferentes pontos de vista e por meio de políticas diferentes, mas a perspetiva da saúde global irá fornecer uma estrutura comum e irá permitir desenvolver metodologias de partilha.

A par de Loulé, irão participar nesta rede as cidades de Lyon (França), Estrasburgo (França), Suceava (Roménia), Kuopio (Finlândia), Lathi (Finlândia), Benissa (Espanha), Elefsina (Grécia) e Munique (Alemanha).

O arranque oficial do projeto será no final do mês de agosto.

Refira-se que o Comité de Monitorização URBACT aprovou 30 Redes de Planeamento de Ação, as quais envolvem 26 países e 203 parceiros.

Com a aprovação destas redes, concluem-se os procedimentos concursais no âmbito do URBACT IV.

Dentro do ciclo de vida das Redes de Planeamento de Ação, todos os parceiros irão produzir um Plano de Ação Integrado.

Também terão a oportunidade de testar algumas soluções de pequena escala nas suas cidades, desenvolvendo competências, reunindo as partes locais interessadas e construindo parcerias transnacionais.

Para os responsáveis municipais, «a participação em mais um projeto de carácter transnacional, alicerçado na rede programática da União Europeia, constitui a consolidação do trabalho que está a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos pela Câmara Municipal de Loulé e será mais uma oportunidade para uma profícua troca de experiências e de aprendizagens com outros parceiros europeus».