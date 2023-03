Comerciantes de VRSA organizam domingo «stock out»

A Associação de Empresários do Concelho de Vila Real de Santo António (AECV) vai desenvolver o evento «White Sunday – Domingo Stock Out».

A Associação de Empresários do Concelho de Vila Real de Santo António (AECV), em parceria com a Câmara Municipal de VRSA, vai desenvolver o evento «White Sunday – Domingo Stock Out».

A iniciativa decorre no último domingo de cada mês, entre as 10h00 e as 18h00, e conta com a colaboração dos comerciantes da zona histórica de Vila Real de Santo António que, durante todo o dia, irão apresentar produtos com saldos e descontos adicionais.

Para tal, cada estabelecimento aderente estará identificado com o logótipo da iniciativa, conferindo-lhe visibilidade e atratividade. Paralelamente, a baixa da cidade irá contar com animação ao longo do dia.

O nome do evento [White Sunday] segue os princípios da Black Friday, permitindo aos lojistas escoarem os seus stocks, no último domingo de cada mês.

A ação representa uma oportunidade única para promover o concelho e o seu centro histórico e prossegue a estratégia de afirmação do Centro Comercial a Céu Aberto de VRSA junto da população local, bem como na vizinha Andaluzia (Espanha).

De forma a ampliar a divulgação da iniciativa junto dos comerciantes, o salão nobre da Câmara Municipal de VRSA recebeu, esta segunda-feira, uma sessão de esclarecimento que contou com a presença do presidente da AECV, Luís Camarada, e do vice-presidente da Câmara Municipal de VRSA, Ricardo Cipriano.