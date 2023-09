Comemorações Nacionais do Dia Mundial do Turismo são em Albufeira

A Confederação do Turismo de Portugal elegeu Albufeira para as comemorações nacionais do Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro.

No Dia Mundial do Turismo, a Organização Mundial de Turismo (OMT) decidiu apelar à comunidade internacional, governos e instituições financeiras a nível mundial, parceiros e investidores que se unam com vista ao desenvolvimento de uma nova estratégia de investimento para o Turismo.

Refira-se que a OMT escolheu como tema das celebrações deste ano o «Turismo & Investimentos Verdes», uma das principais prioridades para a recuperação do turismo, crescimento e desenvolvimento futuros.

É nesse sentido que o município de Albufeira assinala a data dando destaque ao tema da OMT para 2023. No dia 27, José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, participa na Conferência Nacional destinada a celebrar a efeméride, a decorrer pela primeira vez em Albufeira.

À semelhança do que acontece todos os anos, os turistas e residentes serão brindados com flores e brindes, no Mercado Municipal dos Caliços e na baixa da cidade, a partir das 9h00, e nas praias da Oura e Olhos de Água, a partir das 10h00.

Este ano, a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) decidiu eleger Albufeira para assinalar a data com a realização da Conferência «Turismo fator de coesão nacional», a realizar no dia 27 de setembro (quarta-feira), entre as 15 e as 19h00, no Hotel Nau Salgados Palace (Palácio de Congressos do Algarve).

Na Conferência, que conta na sessão de abertura com as intervenções de Francisco Calheiros (presidente da CTP), José Carlos Rolo e António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar em representação do primeiro-ministro, irão ser abordados temas importantes para a atividade turística, «numa altura em que após a pandemia, ainda enfrentamos desafios como a guerra e as consequências económicas» refere o presidente da CTP.

Estão previstos dois painéis de debate: o primeiro é dedicado ao «Turismo e o Desenvolvimento Territorial» e conta com as intervenções de Miguel Campos Cruz (presidente da Infraestruturas de Portugal); Alexandre Solleiro (CEO da Highgate Portugal); André Gomes (presidente da Região de Turismo do Algarve) e António Brochado Correia (Territory Manager Partner da PWC Portugal) e o segundo ao «Algarve e o futuro do

Turismo», com a participação de Nuno Fazenda (secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços); Hélder Martins (presidente da AHETA); José Apolinário (presidente da CCDR Algarve); António Moura Portugal (diretor executivo da RENA) e Nuno Sepúlveda (presidente do Conselho Nacional da Indústria do Golfe).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fará a sessão de encerramento.

José Carlos Rolo diz sentir-se «muito honrado pela CTP ter escolhido Albufeira para assinalar as Comemorações Nacionais do Dia Mundial do Turismo, reunindo na cidade os melhores especialistas e as principais entidades responsáveis pelo delineamento de políticas e estratégias para o sector.

«A principal base da economia de Albufeira é o Turismo, e o concelho há muito que é uma referência nos principais mercados internacionais, mas há que estar atento, enfrentar os novos desafios e implementar as melhores estratégias para o desenvolvimento do setor; por isso estou expectante para ouvir os especialistas falarem sobre os principais dossiers, problemas e soluções para que o Turismo continue a ser uma atividade estratégica para o país e para a região».

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinha que «o município está consciente que o Turismo e a qualidade ambiental têm que andar de mão dadas, sendo que a autarquia aposta e investe fortemente nesta área como suporte do crescimento da base económica do concelho, contribui para a qualidade de vida da população e é um importante fator de atratividade turística».