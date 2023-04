Comemorações dos 250 anos da criação do concelho de Lagoa inspiram mural

Lagoa tem, desde o início do ano, um mural no edifício do município, que assinala as comemorações dos 250 anos da criação do concelho.

O concelho de Lagoa está em festa desde o dia 16 de janeiro de 2023, comemorando os 250 anos da criação do concelho, realizando várias iniciativas desde então, tendo pintado um mural na fachada lateral do edifício do município, onde está representada uma foto antiga da Rua Coronel Figueiredo.

O artista convidado a pintar o mural foi o lagoense Stephen Jones, mais conhecido no mundo da arte urbana como «Huariu».

Um jovem artista que tem uma qualidade que impressiona qualquer pessoa que visite os seus murais.

Apesar de ainda jovem, já conta com graffitis espalhados um pouco por todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e por vários países da Europa, tendo visto há pouco tempo, um dos seus murais a concurso ser eleito como o melhor do mundo, no ano de 2022.

O município de Lagoa convida todos a visitarem o mural e apreciarem a fantástica obra de arte que assinala os 250 anos da criação do concelho e que ficará para sempre ligado à história e memória de Lagoa.

«Agradeço ao Stephen por ter aceite pintar o mural que assinala uma data importante para Lagoa e para os lagoenses e felicito-o pelo extraordinário trabalho, que também contribui, e muito, para o Orgulho em Ser Lagoa», refere Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.