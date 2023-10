Começaram hoje as XX Jornadas de Senologia em Albufeira

As XX Jornadas de Senologia, começaram hoje e decorrem até 14 de outubro, no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira.

As XX Jornadas de Senologia, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS), teve início hoje, 12 de outubro, e decorrem até 14 de outubro, no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados, em Albufeira.

«Cancro da Mama Hereditário» é o tema central deste encontro, uma realidade que coloca desafios no diagnóstico, vigilância e abordagem e que requer profissionais cada vez mais informados e especializados, para um acompanhamento dirigido e tomadas de decisão adequadas a cada caso clínico.

Sabe-se que cerca de 10 por cento dos cancros da mama estão relacionados com genes mutados e hereditários, nomeadamente os BRCA, e o risco de se desenvolver cancro da mama ou qualquer outro tipo de cancro pode chegar aos 80 por cento, conforme o historial familiar e do próprio gene alterado.

Neste sentido, as XX Jornadas de Senologia pretendem atualizar conhecimentos a diferentes níveis, contando para isso com a presença de oradores de renome nacional e internacional.

Estas jornadas contam no primeiro dia com o Curso de Mama para TSDT Radiologia e o Curso de Senologia e Inteligência Artificial – Da Teoria à Prática, este último destinado a médicos, com o objetivo de «mostrar de forma prática os ganhos na utilização de inteligência artificial aplicada não só na imagem, no diagnóstico imagiológico, mas também na Anatomia Patológica e na Cirurgia», afirma o presidente da Sociedade Portuguesa de Senologia, José Carlos Marques.

O especialista adianta ainda que as formações darão a «possibilidade de experimentar e de perceber qual é o contributo da inteligência artificial que, seguramente, no futuro vai ter importância na atividade clínica».

No segundo dia, as Jornadas abrangem diversos tópicos de discussão divididos em sessões, simpósios e conferências. Ao nível de sessões, estarão em debate aspetos como «De Portador a Doente», «Testes Genéticos», «O que fazer com o resultado», «Preditores de Risco em Cancro da Mama Hereditário», «Literacia em Saúde. Comunicação entre Médico e doente. Como comunicar o risco?», e ainda a sessão «Making sense of new treatment options for bBRCAm PTS with eBC», uma conferência intitulada «Sacituzumab Govitecano no CM Metastático: o que muda em 2024?», o simpósio «Overview of the management of HER2-LOW breast cancer: challenging the Biology and treatment paradigm» e uma sessão de casos clínicos.

Analisando o último dia do evento, a manhã começa com a apresentação das comunicações orais, seguindo-se uma sessão dedicada ao «Portador de risco genético com cancro» e um simpósio acerca do «Cancro da mama luminal HER2 negativo: otimizando os resultados do tratamento com inibidores de CDK4/6».

«Questões psicossociais no aconselhamento genético», «Tratamento sistémico do cancro metastático com variante patogénica BRCA», «Sobrevivente de cancro com risco genético» e «Protocolos de vigilância» são também algumas temáticas que integram o programa das Jornadas e que contempla ainda duas conferências: «Pembrolizumab no cancro da mama triplo-negativo em estadio precoce: o que já sabemos da prática clínica» e «Projeto MAAT – As prioridades na abordagem ao ecossistema do cancro de mama em Portugal».

O programa das XX Jornadas de Senologia reúne diversas sessões científicas que visam transpor da teoria para a prática as problemáticas do quotidiano através da partilha de experiências entre os vários profissionais envolvidos no diagnóstico, tratamento e acompanhamento do doente. Serão também apresentados trabalhos científicos originais e inovadores, culminando na distinção dos melhores, na cerimónia de encerramento.

Pela primeira vez, será atribuído o Prémio de Investigação Noémia Afonso, homenageando o contributo e o percurso que a profissional de Senologia desenvolveu na melhoria da intervenção clínica e no real impacto para o progresso científico na área da Senologia portuguesa.

Toda a informação está disponível no site oficial.

Sobre a Sociedade Portuguesa de Senologia

A Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS) foi criada em 1989, reunindo médicos de diferentes especialidades referentes ao cancro da mama e de diversas regiões do país. É uma associação científica, sem fins lucrativos, que apoia a investigação na área da Senologia em Portugal e preza pela sua qualidade, ao mesmo tempo que realiza sessões científicas sob a forma de congressos, jornadas, sessões, conferências e cursos especializados, bem como promove ações de sensibilização para o cancro da mama junto do público em geral.