Começa hoje a Feira de São Francisco em Tavira, com habituais divertimentos, a zona de restauração e os vendedores ambulantes.

A Feira de São Francisco decorre, de de 04 a 08 outubro, no Parque de Feiras e Exposições de Tavira. Caixas de multibanco estarão disponíveis no recinto, o qual conta com mais segurança, segundo informa a autarquia.

A Câmara Municipal de Tavira facilita o transporte aos cidadãos, durante este período.

O embarque e desembarque de passageiros é efetuado, nas paragens do transporte urbano «Sobe e Desce».

O circuito definido é o seguinte: Terminal rodoviário, rotunda dos Bombeiros Municipais, Largo de Santo Amaro (Estação CP), Atalaia, Ponte dos Descobrimentos (junto ao mercado municipal), Rotunda da Balsense – Avenida Dr. Eduardo Mansinho, Rua da Cruz Vermelha (Mato de Santo Espírito), Parque de Feiras e Exposições.

Haverá animação musical com projetos locais e regionais, e estarão presentes entidades oficiais e empresas neste certame com grande tradição no concelho tavirense. vA animação, durante estes dias, será uma constante.

Programa

Quarta-feira, 04 de outubro

21h00: D’ Dance Company

22h30: Baile com Gerações

Quinta-feira, dia 05 de outubro

16h00: Rancho Folclórico de Santo Estêvão

18h00: SOAMTT – Pérolas do Gilão

21h00: Dança da Academia de Música de Tavira

22h30: Baile com Nelson Santos

Sexta-feira, 06 de outubro

21h30: Domingos Caetano – Tributo ao rock português

23h00: Baile com Ruben Filipe

Sábado, 07 de outubro

17h00: Rancho Folclórico da Luz de Tavira

21h30: Kássio «à Variações»

23h00: Baile com Tons de Baile

Domingo, 08 de outubro

17h00: Projeto Lado a Lado

Horário de Abertura

Dia 04: 18h00 – 02h00

Dia 05: 10h30 – 01h00

Dia 06: 18h00 – 02h00

Dia 07: 10h30 – 02h00