Começa amanhã mais um Mercado de Verão de Quarteira

Pelo palco do evento passarão perto de 40 artistas.

O Jardim Filipe Jonas volta a receber o Mercado de Verão de Quarteira a partir de amanhã, sexta-feira, 15 de julho, até ao dia 11 de setembro, num evento que é já um local de passagem obrigatório para quem se encontra de férias mas também um ponto de animação para os residentes de Quarteira.

Com um cartaz diversificado que assenta sobretudo na componente musical, com concertos que apostam nas bandas locais e regionais de diferentes sonoridades (do popular ao fado, do folclore ao rock ou pop), além da dança e teatro, será uma verdadeira maratona de sete dias por semana, com perto de 40 artistas a passarem pelo palco.

Há ainda espaço para o artesanato, gastronomia e animação para os mais novos, com uma área onde vai ser possível desfrutar de carrinhos de choque e outras diversões.

Segundo a organização, «este certame nasce de uma estratégia de qualificação do espaço público e tem como objetivo diversificar a oferta de diversão e entretenimento existente em Quarteira, criando simultaneamente uma alternativa ao Calçadão».

O Mercado pode ser visitado de domingo a quinta-feira, das 19h30 às 00h00 e à sexta-feira e sábado, das 19h30 às 01h00. A entrada é livre, numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Quarteira.