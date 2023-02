Comando Territorial de Faro da GNR celebrou 14 anos em São Brás

O Comando Territorial de Faro da GNR esteve em São Brás de Alportel durante três dias para celebrar o seu 14º aniversário.

O município de São Brás de Alportel acolheu as comemorações do 14º aniversário do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), entre sexta-feira, dia 27 e domingo, dia 29 de janeiro.

O programa comemorativo teve início com uma exposição de meios e demonstrações cinotécnicas e equestres, realizadas no recinto da Escola E.B. 2, 3 Poeta Bernardo de Passos, num momento aberto à participação de toda a população, que deu a conhecer algumas das valências da GNR.

No dia seguinte, sábado, a Igreja Matriz acolheu a Eucaristia de Ação de Graças com honras militares, à qual se seguiu um concerto da Orquestra de Câmara da GNR, no São Brás Cineteatro Jaime Pinto, que contou com abertura pelo grupo são-brasense Love Me Duo.

A Cerimónia Militar do Comando Territorial de Faro da GNR, presidida por Isabel Oneto, secretária de Estado da Administração Interna, decorreu no dia 29 de manhã, na Avenida da Liberdade, na presença do Tenente-General José Manuel Lopes dos Santos Correia, Comandante-Geral da GNR, e do Coronel Carlos Almeida, Comandante do Comando Territorial de Faro, aos quais se juntaram muitas entidades militares e civis.

Isabel Oneto enalteceu o empenho e profissionalismo de todos os militares no cumprimento da sua missão diária e a sua capacidade para superar dificuldades, «constituindo um exemplo de coragem e determinação».

A cerimónia também contou com a formatura e desfile de diferentes forças do Comando Territorial de Faro da GNR, constituída por militares da infantaria, cavalaria, intervenção, cinotécnica, trânsito e guarda florestal, integrando ainda um pelotão da Guardia Civil de Espanha.

Tratou-se de uma mostra das valências da GNR, bem como das parcerias transfronteiriças existentes, promotoras de uma ação mais célere e eficaz no combate à criminalidade.

A cerimónia integrou ainda um momento dedicado à imposição de condecorações a militares da Guarda e da Guardia Civil e uma homenagem a militares já falecidos.

Segundo a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, foi «uma iniciativa com bastante significado para toda a região, em especial para o município, parceiro desta efeméride de reconhecimento e valorização do trabalho de proximidade desenvolvido junto das populações. Estas cerimónias encerram em si a dedicação à segurança e à causa pública dos militares da GNR que servem a região do Algarve».