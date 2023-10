Coletivo Guarda Rios apresenta resultados da criação artística no CEAT

O coletivo Guarda Rios reuniu diversos artistas visuais e performers, durante três semanas, nas hortas comunitárias do CEAT – Antigo Posto Agrário.

No âmbito do projeto «Odisseia Nacional», o qual integra o programa Atos – projeto «Observatório dos Rios», realizam-se, nos dias 21 e 22 de outubro, no Centro de Experimentação Agrícola de Tavira (CEAT- antigo Posto Agrário), pelas 15h00 e 10h30 (respetivamente), as duas sessões finais dinamizadas pelo coletivo Guarda Rios.

Ao longo de três semanas, nas hortas comunitárias do CEAT, um território onde as questões da escassez de água são prementes e as monoculturas absorvem grandes quantidades de recursos hídricos, o coletivo de investigação e criação artística Guarda Rios reuniu diversos artistas visuais e performers e questionou o atual modelo da agroindústria.

Considerando, ainda, que Tavira é uma cidade rica em vida cultural e património histórico, duas das ações previstas realizaram-se na Ermida de São Roque e no Clube de Tavira.

No decorrer destas sessões, os participantes foram convidados pelo Guarda Rios a partilhar experiências, conhecimentos e narrativas que foram incorporadas na dramaturgia do trabalho.

Recorde-se que o «Observatório dos Rios» se apresentou ao público, através de uma série de peças e dispositivos interativos, ativados pelos participantes, durante o percurso performativo.

Através destes encontros pretendeu-se estimular associações e fomentar coletivos locais a criarem os seus próprios observatórios.

Já o projeto «Odisseia Nacional» democratiza a oferta teatral e pretende retratar dimensões fulcrais da atividade cultural em Portugal, procurando, através do teatro, criar uma reflexão aprofundada sobre as diversas realidades, promover a coesão territorial e deixar um lastro para o futuro.

A Câmara Municipal de Tavira celebrou, recentemente, com o Teatro Nacional D. Maria II um protocolo de colaboração que visa a difusão e a criação de atividades artísticas, culturais e educativas, no campo das artes performativas, bem como a promoção da cidadania e democratização do acesso às artes e cultura.

A primeira colaboração traduziu-se no acolhimento do projeto «Odisseia Nacional», o qual conta com a parceria da Fundação Calouste Gulbenkian.