Coletividades de Lagoa e Carvoeiro com apoio reforçado da autarquia

União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro reforçou apoio às coletividades, IPSS e outras entidades a atuar no seu território.

A União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro assinou vários protocolos para o ano de 2022 no dia 29 de julho, no montante de 57.420 euros, com o associativismo local e instituições abrangidas pela autarquia no âmbito educativo, cultural, desportivo, social e recreativo.

Para o executivo liderado por Joaquim João este reforço «é importante e visa auxiliar as entidades nas suas atividades, bem como na promoção do trabalho social desenvolvido por cada uma delas e na superação dos compromissos financeiros que continuam a ser assumidos».

O presidente da União das Freguesias considera que «as coletividades, IPSS e entidades desenvolvem um extraordinário trabalho social na comunidade e são os elementos determinantes no período pós-pandémico».