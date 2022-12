Clube União Portimonense promove iniciativa solidária

A iniciativa solidária do Clube União Portimonense vai apoiar a Associação Flor Amiga, nesta época natalícia, com a recolha de produtos.

O Clube União Portimonense volta a promover uma iniciativa solidária com a recolha de bens alimentares não perecíveis, produtos de higiene para adultos e crianças, e até brinquedos no dia 8 de dezembro, entre as 15h e as 19h.

Assim, os sócios e todos os que se quiserem associar a esta iniciativa, podem entregar os bens na sede do Clube, localizada no número 3 da Rua de Olivença, em Portimão.

Os donativos recolhidos destinam-se à Associação Flor Amiga.

Paulo Segurado, presidente da direção do coletivo desportivo, afirma: «tal como em anos anteriores, o Clube União Portimonense não deixa passar uma quadra tão especial e de tanto significado a nível humano, sem contribuir com uma ajuda preciosa nestes tempos tão adversos».

Nesse sentido, «apelamos à solidariedade da comunidade portimonense e a todos os sócios do Clube e pedimos que passem pela sede para deixarem a sua preciosa contribuição», acrescenta.

O Clube garante ainda que a entrega dos donativos ficará registada nas redes sociais.