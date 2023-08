Clube Naval de Portimão conquista títulos nacionais de Kayak Polo

As águas do Mondego acolheram a última fase do Campeonato Nacional de Kayak Polo, onde o Clube Naval de Portimão se destacou.

O Clube Naval de Portimão destacou-se em Coimbra, cidade que foi palco da última fase do Campeonato Nacional de Kayak Polo, numa organização liderada pelo Clube Fluvial de Coimbra, com o apoio da Federação Portuguesa de Canoagem e da Câmara Municipal de Coimbra, no passado fim de semana, dias 12 e 13 de agosto.

Nove equipas seniores e sete equipas sub-16, vindas de várias regiões do país, reuniram-se para competir na grande final, que juntou mais de 100 canoístas em ação nas águas do Mondego em busca do título.

Na categoria sub-16, o Clube Naval de Portimão demonstrou o seu valor ao assegurar a primeira posição, seguido pelo Clube de Kayak Polo da Barra e pelo Clube Náutico de Arcos de Valdevez.

O atleta Miguel Fortes, representando o Clube Naval de Portimão, destacou-se como o melhor marcador sub-16, revelando um talento promissor na modalidade.

A equipa constituída pelos atletas Diogo Durão, Miguel Fortes, Dinis Cosciuc, Martim Vilhena, Jayden Ferreira, Simão Vilhena e Nuno Roriz sagram-se campeões nacionais.

Nos seniores, o Clube de Kayak Polo da Barra A ergueu o troféu de campeão nacional, enquanto o Clube de Kayak Polo da Barra B conquistou o segundo lugar e o Clube Fluvial de Coimbra fechou o pódio.

O troféu de melhor marcador ficou em casa na posse do atleta Sérgio Bento do Clube Fluvial de Coimbra.

O projeto do Kayak Polo em Portimão faz este mês de agosto três anos, tendo conquistado o título mais alto da modalidade em Portugal.

A cidade de Portimão conta apenas com equipas nos escalões de formação, escalão sub-13, sub-16 e sub-21, mas a ambição do Clube Naval de Portimão é o de iniciar a próxima época com uma equipa no escalão sénior.

Sobre o Kayak Polo:

O Kayak Polo é um jogo desportivo coletivo de contacto que se joga um pouco por todo o mundo, há mais de 30 anos, com o objetivo de marcar golos na baliza adversária, que se encontra suspensa a dois metros acima da superfície da água.

Os jogos são disputados em cinco contra cinco, em duas partes de 10 minutos cada, e são controlados por dois árbitros, um de cada lado da área de jogo.