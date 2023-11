Clube de Jovens de Faro fez seis meses e continua a crescer

Meio ano de Clube de Jovens de Faro, dinamizado pela Sê Mais Sê Melhor, significa muitas dezenas de crianças e jovens e centenas de transformações.

O Projeto Clube de Jovens de Faro, dinamizado pela Associação Sê Mais Sê Melhor e financiado pelo Prémio BPI | Fundação «La Caixa» Infância 2022, fez seis meses e anuncia que está «franca expansão em termos da sua intervenção, mantendo o foco na missão contínua de apoiar a comunidade local».

Até setembro último, mais de 70 crianças e jovens do concelho tiveram oportunidade de usufruir de centenas de horas de atividades gratuitas e personalizadas para as suas necessidades.

O concelho de Faro «enfrenta desafios significativos no que diz respeito à inclusão social e escolar de crianças e jovens provenientes de contextos desfavorecidos ou de risco, como seja de bairros sociais, imigrantes, refugiados, etnia cigana, Necessidades Específicas, entre outras», diz a Sê Mais Sê Melhor, em nota enviada ao barlavento.

«Questões como o acesso a metodologias de educação específicas e personalizadas, a falta de recursos familiares, ausência de resposta acessível para as famílias mais desfavorecidas, acentuadas disparidades socioeconómicas e situações de discriminação são obstáculos que afetam gravemente o desenvolvimento destas gerações».

Para fazer face a estas situações, o Clube de Jovens de Faro, com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), do município de Faro e da Junta de Freguesia de Faro «tem-se transformado num pilar fundamental na luta contra essas desigualdades».

Através de um horário ampliado de atuação o projeto permite colmatar as necessidades de crianças e jovens até às 20 horas, sublinhando-se «a retirada destas crianças de situações de negligência por ausência de um adulto de referência».

Todos os dias, o clube tem uma equipa técnica e voluntária especializada e disponível, que utiliza metodologias e atividades personalizadas para alcançar objetivos de desenvolvimento e aprendizagem específicos para cada criança, através da arte, desporto, cidadania, gamificação e apoio individualizado.

O trabalho com as crianças e jovens é fortificado pela intervenção com as famílias para uma parentalidade mais positiva, oferecendo orientação e recursos para melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de desvantagem.

Todas estas conquistas foram possíveis, diz a associação, «graças ao estabelecimento de colaborações significativas com empresas locais, organizações sem fins lucrativos e instituições de ensino, ampliando as oportunidades de crescimento e desenvolvimento das crianças e jovens atendidos», diz aquela associação juvenil.

O Clube de Jovens «continua a comprometer-se com a melhoria das condições de vida e educação das crianças e jovens desfavorecidos em Faro. Para o futuro, planeamos expandir nossos esforços, fortalecer parcerias e promover a inclusão social e escolar de ainda mais crianças».

Quem quiser apoiar esta causa pode entrar em contacto por email (Cmaiscmelhor@gmail.com) ou telemóvel (914204499).