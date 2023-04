Clínicas Pedro Choy promovem sessões gratuitas em nova campanha

As 14 Clínicas Pedro Choy espalhadas pelo país vão promover sessões de esclarecimento gratuitas entre os dias 1 e 15 de abril.

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, que acontece a 7 de abril, as Clínicas Pedro Choy prepararam uma campanha de «Clínica Aberta» para explorar os temas Acupuntura e Saúde.

De 1 a 15 de abril, estão todos convidados a marcar uma sessão de esclarecimento gratuita, a decorrerem nas 14 clínicas espalhadas de norte a sul do país.

No Algarve, a Clínica Pedro Choy localiza-se em Faro no primeiro andar do número 16 da Rua Veríssimo de Almeida.

Quem participar na sessão de esclarecimento terá depois direito a usufruir de uma consulta

no departamento clínico, de emagrecimento ou tabagismo, pelo valor de 30 euros.

As sessões de Acupuntura e prescrição de Fitoterapia são a base de todos os esquemas terapêuticos levados a cabo nas Clínicas Pedro Choy.

Consoante o caso, os tratamentos podem ser complementados com sessões de massagem Tui Na.

As dores mais comuns são as lombalgias, cefaleias e as osteomusculares.

Todos estes tipos de dor são abordados pela Medicina Tradicional Chinesa através do diagnóstico energético.

«Trata-se a origem da dor, ao mesmo tempo que esta é aliviada, para que haja de facto uma cura da patologia, na medida do fisicamente possível», esclarece a Clínica.

Atualmente, as Clínicas Pedro Choy têm uma experiência acumulada de mais de

35 anos em Acupuntura e Medicina Chinesa.

Sobre as Clínicas:

As Clínicas Pedro Choy são especializadas em serviços de saúde exclusivamente na área da Medicina Chinesa.

A Medicina Chinesa tem como âmbito de ação qualquer doença que possa surgir ao longo das várias etapas da vida: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

Os profissionais de saúde são acupuntores com formação específica e qualificada em Medicina Chinesa.