Circo Mágico de Natal vai animar Silves na época festiva

O Circo Mágico de Natal vai trazer malabaristas, palhaços, equilibristas, acrobatas e até figuras do mundo de animação ao Silves Alegria do Natal.

O Circo Mágico de Natal de Cardinali Live Entertainment apresenta-se no Silves Alegria do Natal nos dias 9 e 10 de dezembro, às 18h00 e às 16h00, respetivamente, na Praça Al-Muthamid.

«Será uma tarde imperdível de muita animação, dança e um grande espetáculo interativo de circo, tão característico do Cardinali Live Entertainment que, promete trazer entretenimento, alegria, emoção, com malabaristas, palhaços, equilibristas, acrobatas entre outros artistas internacionais», assegura o município de Silves.

A eles juntam-se figuras do mundo de animação como o Mickey e Minnie; Patrulha Pata; Anna, Elsa e Olaf do Reino do Gelo.

Destaque ainda para vários momentos de animação de rua no recinto e para a atuação da Associação de Dança STAM, às 15h00, no sábado, de entrada livre.

No programa do Silves Alegria do Natal entram ainda concertos de Natal com o Ensemble Saint Dominics Gospel Choir e a formação completa da Orquestra de Jazz do Algarve, com Ilse Huizinga; o musical de Natal baseado no Conto de Natal de Charles Dickens.

Todo o programa pode ser consultado aqui.

Nesse sentido, Silves «convida todos a viver a alegria do Natal, passando momentos partilha e experiências inesquecíveis neste espaço marcado pela animação, sorrisos, cor, magia e espirito natalício, onde não faltam as habituais diversões como a pista de gelo, o comboio de Natal e o carrossel mágico».

O Silves Alegria do Natal decorre até dia 8 de janeiro entre as 14h00 e as 20h00, nos dias 24 e 31 de dezembro entre as 14h00 e as 18h00, sendo que nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro se encontra encerrado.