Cinema ao ar livre para toda a família começa hoje em São Brás

Sétima arte invade o município de São Brás de Alportel em agosto, com três sessões de cinema ao ar livre para toda a família, em diferentes espaços públicos. E nem faltará um Cinema Insuflável…

O município de São Brás de Alportel e o Cinema Lua – Associação Cultural criaram, em parceria, o Ciclo de Cinema «Melhores Filmes de Sempre», que apresenta duas sessões itinerantes hoje, dia 13 de agosto, e 27 de agosto, reservando ainda para domingo, dia 15, uma sessão inovadora de Cinema Insuflável, organizada com o apoio institucional do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal.

Hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto, a sorte será lançada no Jardim da Verbena, em pleno coração do antigo burgo são-brasense, às 21h30, para recordar «Amigos Improváveis», um filme centrado na relação entre um multimilionário tetraplégico e o seu peculiar auxiliar de enfermagem. Um filme inspirado em histórias reais, cujo lucro foi doado, em grande parte, a uma associação de ajuda a deficientes motores.

No domingo, dia 15, o Cinema Insuflável abre as portas da fantasia, no Jardim Carrera Viegas, para presentear crianças dos três aos 12 anos de idade com uma seleção de curtas metragens especialmente pensada para a aquela faixa etária. A entrada será gratuita, sujeita à lotação do recinto, entre as 10h00 e as 17h00.

Já no final do mês, dia 27 de agosto, o Ciclo de Cinema «Melhores filmes de sempre» regressa, desta feita ao Adro da Igreja de São Romão, para a rodagem da comédia dramática «Capitão Fantástico», com início marcado para as 21h30. A película conta a história de uma família forçada a integrar-se na sociedade após uma década de isolamento.

Apesar da entrada ser livre, é condicionada ao número de lugares disponíveis, reduzidos face às regras atuais para prevenção de contágio por COVID-19. Os ingressos devem ser reservados na Galeria Municipal e levantados no próprio dia, no local da exibição, a partir das 20h30.

É obrigatório o cumprimento das regras de segurança e saúde pública como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social.