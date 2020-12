Cinanima arranca hoje em São Brás com cinema de animação para todos

O Cinanima, um dos mais conhecidos e reputados festivais internacionais de cinema de animação, passa pelo Cineteatro São Brás nos dias 18, 19 e 20 de dezembro.

A iniciativa, que arranca hoje, às 15h00, em São Brás de Alportel, contará com sessões para miúdos e graúdos.

Assim, para hoje, na primeira sessão dirigida a jovens dos 15 aos 18 anos, estão previstas as exibições das seguintes animações: «Passo a passo» (Reino Unido), «Cachorro Quente» (França), «Sob o gelo» (França), «Pilha» (Reino Unido), «Tangente» (França), «Por um punhado de caramelos» (França), «Sob pressão» (Bulgária), «Derrapagem» (França), «O apartamento» (Moldávia), «É só gordura» (França), «Ziguezague» (Alemanha), «Paralelos em série» (Alemanha/Hong Kong), «Metro» ( Rússia), «Molho de maçã» (Aústria) e «Altötting» (Alemanha).

Já amanhã, sábado, dia 19, a partir das 15h00, os jovens dos 10 aos 14 anos são convidados a ver os filmes «Passo a Passo» (Reino Unido), «Por um punhado de caramelos» (França), «Nori» (Reino Unido), «Sob Pressão» (Bulgária), «Olho por olho» (França), «Hopus» (República Checa), «Sob o gelo» (França), «O apartamento» (Moldávia) e «É só gordura» (França).

Os adultos têm a sua sessão também marcada para o dia de amanhã, às 19h00, com o Cineteatro São Brás a apresentar uma sessão onde serão apresentadas as animações premiadas de 2020: «Decapitada – a Lenda de Santa Quiteria» (Portugal), «Walkthrough» (Reino Unido), «Mesa» (Portugal), «Elo» (Portugal) e «Cavalo Branco» (Reino Unido).

Por fim, no domingo, às 15h00, a sessão é dedicada a crianças dos três aos nove anos, com mais um conjunto de filmes de animação: «Passo a passo» (Reino Unido), «Seguindo as estrelas» (Holanda), «Reggie, o Arco Íris» (Reino Unido), «O apartamento» (Moldávia), «Nori» (Reino Unido), «Juan Vento» (Itália), «Olho por olho» (França), «O Castelo do Sam» (Itália) e «É só gordura» (França).

Todas as sessões têm entrada gratuita.

Este festival de cinema de animação chega a São Brás de Alportel com organização do Cinemalua – Associação Cultural e apoio do município. A nível nacional, este festival é organizado pela Nascente – Companhia de Acção Cultural, pelo Cinanima, apoiada pela Fundação Manuel António da Mota e com a parceria do Ministério da Cultura, da Cinemateca Portuguesa e do Plano Nacional de Cinema.