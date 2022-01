São Brás de Alportel aprovado descontos no acesso às piscinas municipais cobertas para cidadãos com deficiência.

Na senda da promoção do desporto para todos e no âmbito do Plano «São Brás de Alportel acessível para todos», o executivo municipal são-brasense aprovou, por unanimidade, a 21 de dezembro, a redução em 50 por cento das taxas de utilização das piscinas municipais cobertas para cidadãos com deficiência de grau igual ou superior a 60 por cento.

A medida vem reforçar o pacote de medidas de promoção da prática desportiva no concelho, em particular da promoção do desporto adaptado, entre a quais a oferta desportiva de aulas de natação adaptada para pessoas com deficiência, e de um conjunto de programas e ações que visam a inclusão das pessoas com deficiência.

Para requerer este desconto, os cidadãos devem apenas apresentar atestado multiusos na sua inscrição.

O município tem vindo a apetrechar a vila de São Brás de Alportel com uma rede de circuitos acessíveis que já somam muitos quilómetros e tem vindo a adaptar os serviços municipais e espaços públicos para acolher todos os cidadãos independentemente das suas limitações de locomoção.

As obras de requalificação do Largo de São Sebastião, da Rua Gago Coutinho, da Avenida da Liberdade, da Praça da República e do Parque da Vila são disso exemplo.

Seguir-se-á o projeto de requalificação do centro urbano, onde tal como tem acontecido em todas as obras de renovação urbana a promoção das acessibilidades assume-se como um dos eixos prioritários da intervenção.

Desde 2018 que o município determinou também, neste mesmo sentido, isenção de taxas de ocupação de espaço público, para as rampas de acessibilidade, destinadas ao uso de pessoas com mobilidade condicionada.

No âmbito do Plano «São Brás Acessível para todos», e mediante a parceria existente com Centro de Medicina e Reabilitação do Sul para a promoção da atividade física desportiva adaptada nas infraestruturas desportivas do município, a Câmara Municipal procedeu também recentemente à execução de um circuito acessível ao Complexo Municipal de Campos de Ténis.

Integrados no Parque Desportivo Municipal, estes circuitos promovem o desporto adaptado e a atividade física regular a todos os cidadãos, quando associados aos restantes equipamentos desportivos existentes, às entidades, associações e técnicos que promovem o desporto e o desporto adaptado em São Brás de Alportel.

Para conhecer todos os apoios disponíveis e projetos que o município promove ao nível da inclusão das pessoas com deficiência, os cidadãos podem contar com o Balcão da Inclusão, serviço integrado nos Serviços Sociais, sediados no Centro de apoio à Comunidade, que coordena também o recém criado Grupo de Trabalho para a Inclusão (289 840 020 / solidariedade@cm-sbras.pt).