Ciclo «Quarteira Live» leva concertos a casa dos quarteirenses em março

«Quarteira Live» será um evento virtual composto por oito concertos de bandas e músicos da cidade.

O ciclo «Quarteira Live» levará, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 5 de março, e até ao dia 31, sempre à quarta e sexta-feira, às 20h30, uma série de concertos à casa da população, transmitidos no Facebook da Junta de Freguesia, a partir do Auditório do Centro Autárquico, com a duração de uma hora.

Esta foi a forma criada e adaptada a esta nova realidade pela Junta de Freguesia (JF) de Quarteira, em conjunto com a Associação Empresários por Quarteira e alguns particulares, originando «um projeto dinâmico e participativo».

Segundo Telmo Pinto, presidente da JF de Quarteira, «esta iniciativa pretende não só valorizar o papel dos nossos artistas locais, dando-lhes a oportunidade de mostrarem o seu talento e, desta forma, contribuir para colmatar o cancelamento dos espetáculos que estes artistas tinham em agenda e estimular o seu regresso, mas também fazer chegar a arte e a cultura às pessoas, utilizando os meios tecnológicos existentes».

O autarca acrescenta que «com o Quarteira Live, pretendemos levar uma mensagem positiva, de ânimo e esperança, não só aos quarteirenses, como a todos os que seguem estas bandas pelo mundo fora. As redes sociais permitem isso mesmo, levar música ao coração e ouvidos de todos sem exceção».

Em cartaz, estarão as seguintes bandas/artistas:

05/03 | Alexandre Jesus & Rúben Santos

10/03 | Miranda Eloquente & Baby Creezy

12/03 | Fragas & Sacik

17/03 | Isa de Brito & Nuno Fonseca

19/03 | Marc Policarpo & Rúben Salamanca

24/03 | Poli Correia & João Brito

26/03 | Sílvio Switha & Marco Cardoso

31/03 | Twin Fin