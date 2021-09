Ciclo de música de câmara «Algarve Music Series» regressa em Outubro

Sexta edição do evento inclui concertos no Museu Municipal de Faro, Club Farense, Igreja do Carmo e Teatro Lethes, mini-concertos pedagógicos junto da comunidade (em escolas e na Universidade da 3ª idade) e uma masterclasse de violino no Conservatório de Loulé, orientada por Lisa Jacobs, entre 14 e 22 de Outubro.

O Algarve Music Series, ciclo de música de câmara organizado pela violoncelista Isabel Vaz e pelo pianista Vasco Dantas, este ano com o apoio da Câmara Municipal de Faro, Fundação AMMF e Direção Regional de Cultura do Algarve, regressa este mês naquela que será a sua maior edição de sempre, contando com 14 músicos e 14 bailarinos, num total de 12 concertos, «com a energia e elevada qualidade artística habituais e em circunstâncias mais felizes do que a edição anterior».

O concerto de abertura «Promenade», marcado para dia 14 de Outubro às 21h00, no Museu Municipal de Faro, com entrada livre, conta com uma colaboração entre o Algarve Music Series (AMS) e a Companhia de Dança do Algarve, numa celebração da interdisciplinaridade das artes: música, dança e artes plásticas.

O pianista Vasco Dantas interpreta uma sonata para piano de Beethoven, em homenagem ao 250º aniversário do compositor, assim como os «Quadros de Uma Exposição», do compositor russo M. Mussorgsky, ilustrados pela dança de alguns elementos da Companhia de Dança do Algarve, sob direção artística de Evgeniy Belyaev.

Depois, no dia 15 de Outubro, às 21h30, no Club Farense, apresenta-se «Quatro Cidades», «um trio improvável mas surpreendente»: na marimba/vibrafone, Vasco Ramalho (numa parceria com os Dias da Percussão de Portimão), no violoncelo estará Isabel Vaz e, no piano, Vasco Dantas. O preço do bilhete é de oito euros, cinco euros para sócios do Club Farense. É possível efetuar reservas através de e-mail ou pelo número de telefone 289 824 219.

No dia 16 de Outubro, às 21h00, no Teatro Lethes, atuará «um dos mais promissores quartetos de cordas do panorama nacional», o Quarteto Tejo, vencedores do Prémio Jovens Músicos 2019, com música de Schubert e do compositor português Luís de Freitas Branco.

Já a 18, 19, 20 e 21 de Outubro vai decorrer uma masterclasse de violino orientada por Lisa Jacobs no Conservatório de Música de Loulé, bem como vários miniconcertos «História do violoncelo em 30 minutos», em escolas do município de Faro e na Universidade de terceira idade. Estes concertos têm como objetivo educar e diminuir a distância entre os artistas e o público, desmistificando o papel da música clássica na sociedade.

O «H4ands Duo», constituído pelos pianistas António Luís Silva e Tiago Nunes, atua a 21 de outubro no Club Farense, interpretando música de Schubert, Grieg e Dvorak a quatro mãos. Os bilhetes custam oito euros, mas os sócios podem adquiri-los por cinco euros. As reservas podem ser feitas através de clubfarense@gmail.com ou 289824219.

Para terminar, o concerto de encerramento «Depois da Tempestade, a Bonança» será no dia 22 de outubro, às 21h00, na Igreja do Carmo, contando com entrada livre.

O quinteto de cordas em sol menor de Mozart e o quinteto de cordas em Sol Maior de Brahms vão ser interpretados por um elenco de luxo, constituído por Lisa Jacobs e Maria Kouznetsova no violino, Nora Romanoff Schwarzberg e Roeland Jagers na viola e Ketevan Roinishvili no violoncelo.